Историческую вывеску вернули на легендарную пышечную в Новосибирске

Вывеска «Пышечная», выполненная в узнаваемом стиле уличных конструкций времен СССР, вновь заняла свое место на фасаде здания по улице Станиславского, 11. Ее убирали, пока шла реставрация внешних стен пятиэтажной «сталинки» 1960 года постройки. Пышечная — культовое заведение общепита, интерьер которого не меняется более 50 лет, да и меню претерпело минимальные изменения. Исчезновение вывески обеспокоило многих любителей городской истории.