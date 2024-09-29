Историческую вывеску вернули на легендарную пышечную в Новосибирске

Posted 29 сентября, 05:49
Published 29 сентября, 05:49
Modified 29 сентября, 05:52
Updated 29 сентября, 05:52
Вывеска «Пышечная», выполненная в узнаваемом стиле уличных конструкций времен СССР, вновь заняла свое место на фасаде здания по улице Станиславского, 11. Ее убирали, пока шла реставрация внешних стен пятиэтажной «сталинки» 1960 года постройки. Пышечная — культовое заведение общепита, интерьер которого не меняется более 50 лет, да и меню претерпело минимальные изменения. Исчезновение вывески обеспокоило многих любителей городской истории.
«Я, признаюсь, испугалась — сначала минус вывеска, потом внутри все обдерут и сделают модный ремонт. Но, слава богу, все в порядке. Вывеска на месте, пышки такие же вкусные, дух места сохранен. И милые безобидные пенсионеры все так-же опрокидывают свои 100 граммов коньяка под пирожок», — рассказала редакции Atas.Info местная жительница Евгения Ликанова.
Рассказывают, что сюда проникнуться аутентичной атмосферой советского общепита специально приезжают даже гости из других городов.
«Это классическая советская пышечная. И если вы с детства ели только берлинские пончики или пончики из Икеа, вам вряд ли понравится. Но люди, которые выросли на бабушкиных жареных пирожках вполне могут насладиться вкусами из детства. Это место для поедания свеже-жаренного теста в разных видах, ностальгии по советскому общепиту, если угодно. Но люди, родившиеся после распада СССР вряд ли оценят», — пишет пользователь сервиса 2GIS Евгений Титков.
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