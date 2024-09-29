Котенок леопарда в Новосибирском зоопарке добыл мясо на охоте

Детеныш дальневосточных леопардов, появившийся на свет в зоопарке Новосибирска 25 июля, продолжает активно познавать мир. На кадрах очередного видеоролика, который снял постоянный посетитель зоосада Сергей Ильтяков, можно увидеть, как малыш сначала умилительно играет с ветками, а потом, как заправский хищник, поедает мясо.