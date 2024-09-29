Котенок леопарда в Новосибирском зоопарке добыл мясо на охоте

Posted 29 сентября, 03:58
Published 29 сентября, 03:58
Modified 29 сентября, 04:00
Updated 29 сентября, 04:00
Детеныш дальневосточных леопардов, появившийся на свет в зоопарке Новосибирска 25 июля, продолжает активно познавать мир. На кадрах очередного видеоролика, который снял постоянный посетитель зоосада Сергей Ильтяков, можно увидеть, как малыш сначала умилительно играет с ветками, а потом, как заправский хищник, поедает мясо.
Это единственный котенок леопарда, который родился в неволе в 2024 году в России. Дальневосточные леопарды — исчезающий вид животных, они занесены в Красную книгу.
Тем временем, манулы в Новосибирском зоопарке готовятся к зимовке. Они набирают вес и отращивают шерсть. Фото милых животных, ставших похожими на огромные мохнатые шары, можно посмотреть здесь.
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