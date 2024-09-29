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Posted 29 сентября, 03:58

Published 29 сентября, 03:58

Modified 29 сентября, 04:00

Updated 29 сентября, 04:00

Малыш умилительно играет в вольере

Котенок леопарда в Новосибирском зоопарке добыл мясо на охоте

29 сентября 2024, 03:58
Фото: Сергей Ильтяков. vk.com/id447839222
Малыш умилительно играет в вольере
Малыш-леопард разделил трапезу хищника вместе с мамой, видео в сеть выложил один из посетителей зоопарка.

Детеныш дальневосточных леопардов, появившийся на свет в зоопарке Новосибирска 25 июля, продолжает активно познавать мир. На кадрах очередного видеоролика, который снял постоянный посетитель зоосада Сергей Ильтяков, можно увидеть, как малыш сначала умилительно играет с ветками, а потом, как заправский хищник, поедает мясо.

Видео: Сергей Ильтяков. vk.com/id447839222. Автор ролика много часов проводит в зоопарке, чтобы запечатлеть на камеру интересные моменты из жизни зверей

Это единственный котенок леопарда, который родился в неволе в 2024 году в России. Дальневосточные леопарды — исчезающий вид животных, они занесены в Красную книгу.

Тем временем, манулы в Новосибирском зоопарке готовятся к зимовке. Они набирают вес и отращивают шерсть. Фото милых животных, ставших похожими на огромные мохнатые шары, можно посмотреть здесь.

Видео: уникального котенка леопарда из Новосибирского зоопарка удивили тыквой
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