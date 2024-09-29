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Posted 29 сентября, 07:03

Published 29 сентября, 07:03

Modified 29 сентября, 07:05

Updated 29 сентября, 07:05

Авария на площади Ленина произошла рано утром

Пассажир вылетел из машины на площади Ленина — что произошло

29 сентября 2024, 07:03
Фото: 1MI
Авария на площади Ленина произошла рано утром

В центре Новосибирска человека выбросило из машины после ДТП

Страшные кадры запечатлела камера видеонаблюдения одного из городских провайдеров.

Авария произошла на площади Ленина в 06:47 в воскресенье, 29 сентября. Синий кроссовер Haval столкнулся с белым седаном. От удара китайский автомобиль закрутило вокруг своей оси и центробежной силой выбросило пассажира с заднего сиденья, который, судя по всему, не был пристегнут ремнем безопасности.

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Видно, что человек пролетел большое расстояние по асфальту и чудом не попал под колеса движущегося автомобиля. Поражает реакция водителя разбитого синего «паркетника». Он не обращает никакого внимания на своего пострадавшего попутчика, которому в итоге помогают подняться другие люди.

Несколько дней назад на площади Ленина произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Но тогда никто не пострадал.

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