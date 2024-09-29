Пассажир вылетел из машины на площади Ленина — что произошло

Видно, что человек пролетел большое расстояние по асфальту и чудом не попал под колеса движущегося автомобиля. Поражает реакция водителя разбитого синего «паркетника». Он не обращает никакого внимания на своего пострадавшего попутчика, которому в итоге помогают подняться другие люди.



Несколько дней назад на площади Ленина произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Но тогда никто не пострадал.