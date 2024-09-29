Знаменитые Красные казармы в Новосибирске требуют восстановить за два года

Комплекс военно-остановочного пункта был построен рядом с железнодорожным вокзалом в 1902 году и состоят из 8 казарм для нижних чинов и офицерского общежития. Он был предназначен для отдыха воинских соединений, которые перебрасывали на поездах по Транссибу.