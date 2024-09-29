Знаменитые Красные казармы в Новосибирске требуют восстановить за два года

Posted 29 сентября, 10:38
Published 29 сентября, 10:38
Modified 29 сентября, 10:40
Updated 29 сентября, 10:40
Новосибирской клинической психиатрической больнице № 3, являющейся правообладателем комплекса исторических зданий на улице Владимировская, направлены официальные документы, содержащие перечень необходимых работ по реставрации, которые необходимо выполнить для сохранения строений-памятников. Согласно федеральному законодательству, собственники зданий, признанных объектами культурного наследия, обязаны поддерживать их в надлежащем состоянии.
«В адрес правообладателя объектов культурного наследия были направлены требования по сохранению, содержанию, использованию и обеспечению доступа к объектам культурного наследия…содержащие в составе виды работ по сохранению объекта культурного наследия с итоговым сроком исполнения производственных работ…декабрь 2026», — говорится в ответе Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) на запрос Atas.Info.
Речь идет о зданиях по адресам Владимировская 2а, Владимировская 2, корпус 2, Владимировская 2, корпус 3, Владимировская 2, корпус 5 и Владимировская, 2ж. Сейчас в них работает стационар психиатрической больницы. Почему в список не вошли все девять зданий бывших казарм, в ведомстве не поясняют.
Согласно актам технического обследования зданий, размещенных на сайте ГИООКН, стены строений покрыты трещинами, наблюдаются признаки просадки фундаментов, требуется ремонт крышных конструкций.
Комплекс военно-остановочного пункта был построен рядом с железнодорожным вокзалом в 1902 году и состоят из 8 казарм для нижних чинов и офицерского общежития. Он был предназначен для отдыха воинских соединений, которые перебрасывали на поездах по Транссибу.
Статус памятника истории регионального значения комплекс зданий получил в 2010 году.
Ранее мы рассказывали о том, что начались реставрационные работы на самом маленьком в городе памятнике в архитектурном стиле конструктивизм.
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