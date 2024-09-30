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Posted 30 сентября, 12:52

Published 30 сентября, 12:52

Modified 30 сентября, 12:54

Updated 30 сентября, 12:54

«Авито Работа» запустила онлайн-тест для выявления главных факторов идеальной работы

«Авито Работа» запустила онлайн-тест для выявления главных факторов идеальной работы

30 сентября 2024, 12:52
Фото: 1MI
«Авито Работа» запустила новый проект «Узнай свое место», в котором пользователи могут пройти тест, чтобы определить свои ключевые мотивирующие факторы в работе и найти наиболее подходящие вакансии, рассказали в пресс-службе сервиса.

Помимо этого, уже трудоустроенные сотрудники могут понять, что их не устраивает на текущем месте работы и как это изменить.

В ходе тестирования участникам предлагается выбрать желаемую профессию. Эта информация затем будет использована для фильтрации вакансий на платформе «Авито Работа». Система учитывает ответы и предпочтения пользователя, чтобы по окончании тестирования автоматически создать подборку подходящих предложений для трудоустройства.

Фото: Авито.Работа

По данным опроса «Авито Работы», проведенного в июле 2024 года, 56% новосибирцев участвовали в карьерных тестированиях или профориентационных мероприятиях. 84% опрошенных считают, что такие инструменты помогают принять успешное решение при выборе профессии.

По завершении теста пользователь получает свой профессиональный профиль, отражающий его карьерные приоритеты и ценности в виде тегов.

Каждый тег сопровождается подробным текстовым пояснением, раскрывающим значение этой ценности в контексте профессиональной деятельности пользователя.

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Такой подход призван не только помочь соискателям лучше понять свои приоритеты при выборе работы, но и дает им возможность более эффективной коммуникации с потенциальными работодателями.

Сразу после получения результатов система предлагает пользователю возможность одним кликом перейти к автоматически сформированной подборке вакансий, соответствующих его профилю. Так соискатель может сразу оценить свои возможности и приступить к изучению предложений на рынке.

Пройти тестирование и найти свою идеальную работу.

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На платформе «Авито Работа» ежемесячно ищут работу более 16 млн человек — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей.

  • Только за месяц свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 3,1 млн частных лиц и компаний.
  • На сайте зарегистрированы почти 2 млн работодателей.
  • В раздел «Работа» заходят в среднем 16,4 млн человек в месяц по всей стране.
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