«Авито Работа» запустила онлайн-тест для выявления главных факторов идеальной работы

Posted 30 сентября, 12:52
Published 30 сентября, 12:52
Modified 30 сентября, 12:54
Updated 30 сентября, 12:54
Помимо этого, уже трудоустроенные сотрудники могут понять, что их не устраивает на текущем месте работы и как это изменить.
В ходе тестирования участникам предлагается выбрать желаемую профессию. Эта информация затем будет использована для фильтрации вакансий на платформе «Авито Работа». Система учитывает ответы и предпочтения пользователя, чтобы по окончании тестирования автоматически создать подборку подходящих предложений для трудоустройства.
По данным опроса «Авито Работы», проведенного в июле 2024 года, 56% новосибирцев участвовали в карьерных тестированиях или профориентационных мероприятиях. 84% опрошенных считают, что такие инструменты помогают принять успешное решение при выборе профессии.
По завершении теста пользователь получает свой профессиональный профиль, отражающий его карьерные приоритеты и ценности в виде тегов.
Каждый тег сопровождается подробным текстовым пояснением, раскрывающим значение этой ценности в контексте профессиональной деятельности пользователя.
Такой подход призван не только помочь соискателям лучше понять свои приоритеты при выборе работы, но и дает им возможность более эффективной коммуникации с потенциальными работодателями.
Сразу после получения результатов система предлагает пользователю возможность одним кликом перейти к автоматически сформированной подборке вакансий, соответствующих его профилю. Так соискатель может сразу оценить свои возможности и приступить к изучению предложений на рынке.
Пройти тестирование и найти свою идеальную работу.
На платформе «Авито Работа» ежемесячно ищут работу более 16 млн человек — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей.
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