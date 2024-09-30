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Posted 30 сентября, 01:21

Published 30 сентября, 01:21

Modified 30 сентября, 01:23

Updated 30 сентября, 01:23

Пострадали дети

Автомобиль сбил двух подростков на электросамокате в Новосибирске

30 сентября 2024, 01:21
Фото: Изображение Midjourney
Пострадали дети
В Новосибирске случилось ДТП, в котором пострадали подростки, о чем рассказали в ГАИ.

Все произошло вечером 29 сентября в центре города. Школьники, 16 и 13 лет ехали на электросамокате по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Подростки нарушили правила движения, не спешившись перед переходом.

Внезапно, при повороте, их сбил автомобиль «Субару», которым управлял 37-летний мужчина. Случилось это на перекрестке улицы Гоголя.

Как итог, несовершеннолетние пострадали. Их доставили в больницы. Какие именно молодые люди получили травмы, не уточняется. На месте работали сотрудники ГАИ.

Недавно на площади Ленина в результате ДТП из машины вылетел пассажир.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Самокаты#Подростки
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