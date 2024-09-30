Автомобиль сбил двух подростков на электросамокате в Новосибирске

Posted 30 сентября, 01:21
Published 30 сентября, 01:21
Modified 30 сентября, 01:23
Updated 30 сентября, 01:23
Все произошло вечером 29 сентября в центре города. Школьники, 16 и 13 лет ехали на электросамокате по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Подростки нарушили правила движения, не спешившись перед переходом.
Внезапно, при повороте, их сбил автомобиль «Субару», которым управлял 37-летний мужчина. Случилось это на перекрестке улицы Гоголя.
Как итог, несовершеннолетние пострадали. Их доставили в больницы. Какие именно молодые люди получили травмы, не уточняется. На месте работали сотрудники ГАИ.
Недавно на площади Ленина в результате ДТП из машины вылетел пассажир.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]