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Posted 30 сентября, 09:14

Published 30 сентября, 09:14

Modified 30 сентября, 09:52

Updated 30 сентября, 09:52

Шаман откровенно заявил о расставании с женой

«Будет отмаливать грехи»: Лепс намекнул на виновницу развода SHAMAN’а с женой

30 сентября 2024, 09:14
Фото: кадр из передачи «Судьба человека»
Шаман откровенно заявил о расставании с женой
Певец-патриот Шаман стал холостяком, что потрясло публику от неожиданной новости: на новость о разводе артиста также отреагировали его друзья.

Семь лет Ярослав Дронов был в браке с Еленой Мартыновой. На прошлой неделе стало известно, что супруги решили развестись. Они не стали тянуть и с причиной распада семьи: трещину в любви дала работа. Шаман сейчас на пике своей карьеры, он постоянно гастролирует, а времени на отношения просто нет. Бывшие возлюбленные остались друзьями: пока они еще официально в браке, но это вопрос времени.

Елена Мартынова пережила сложные годны Дронова. У него не складывалась карьера, популярности у музыканта так и не было, но женщина всегда верила в своего спутника. В 2022 году творчество Ярослава «выстрелило» и времени на любимую найти было все сложнее. Артист выразил благодарность своей жене за поддержку в трудные времена.

Некоторые фанаты артиста сомневаются, что причиной разрыва была только занятость. Поклонники вспоминают случай на красной дорожке, когда Ярослав поцеловал Мию Бойку. В эфире шоу «Судьба Человека» Шаман признался, что это был дружеский жест и сама артистка не возражала.

Шаман целует коллегуШаман целует коллегу
Шаман целует коллегу.
Фото: https://smotrim.ru

Поддержать друга в шоу пришел и Григорий Лепс. Он шутливо заявил, что поможет Шаману избавиться от грехов. Фанаты артистов думают, что такие слова были сказаны не случайно, возможно, Лепс знает больше, чем говорит и тонко намекает на виновницу распада их брака.

«Приведу его в комнату, поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи перед иконами. А я потом зайду проверю, спрошу у Господа: ''как там? Справился, нет? ''. Нет? Еще на сутки''», — сказал Григорий Лепс в эфире.
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