«Будет отмаливать грехи»: Лепс намекнул на виновницу развода SHAMAN’а с женой

Семь лет Ярослав Дронов был в браке с Еленой Мартыновой. На прошлой неделе стало известно, что супруги решили развестись. Они не стали тянуть и с причиной распада семьи: трещину в любви дала работа. Шаман сейчас на пике своей карьеры, он постоянно гастролирует, а времени на отношения просто нет. Бывшие возлюбленные остались друзьями: пока они еще официально в браке, но это вопрос времени.