Бывший новосибирский мэр Локоть вспомнил об обещании президента Лукашенко

Posted 30 сентября 2024, 02:36
Published 30 сентября 2024, 02:36
Modified 30 сентября 2024, 02:39
Updated 30 сентября 2024, 02:39
В своем ТГ-канале Анатолий Локоть рассказал, что президент Республики Беларусь Лукашенко кое-что ему обещал. Причем это обещание было исполнено.
В прошлом году в Минск приезжала делегация из Новосибирска, которая встречалась с Александром Лукашенко. Тогда еще мэр Новосибирска спросил у главы государства, будет ли в столице Сибири еще одна белорусская ярмарка. Тогда президент ему пообещал, что в следующем году ярмарка состоится.
И вот, обещание Лукашенко сбылось. В Новосибирске с 27 сентября проходит ярмарка, где продают привезенные заграничные товары. Торговцы пробудут тут еще до 6 октября.