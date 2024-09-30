Бывший новосибирский мэр Локоть вспомнил об обещании президента Лукашенко

В прошлом году в Минск приезжала делегация из Новосибирска, которая встречалась с Александром Лукашенко. Тогда еще мэр Новосибирска спросил у главы государства, будет ли в столице Сибири еще одна белорусская ярмарка. Тогда президент ему пообещал, что в следующем году ярмарка состоится.