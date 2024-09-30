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Posted 30 сентября, 02:36

Published 30 сентября, 02:36

Modified 30 сентября, 02:39

Updated 30 сентября, 02:39

Что обещал президент мэру?

Бывший новосибирский мэр Локоть вспомнил об обещании президента Лукашенко

30 сентября 2024, 02:36
Фото: Анатолий Локоть/ВК
Что обещал президент мэру?
Анатолий Локоть, бывший новосибирский градоначальник, вспомнил об обещании президента Беларуси Александра Лукашенко.

В своем ТГ-канале Анатолий Локоть рассказал, что президент Республики Беларусь Лукашенко кое-что ему обещал. Причем это обещание было исполнено.

В прошлом году в Минск приезжала делегация из Новосибирска, которая встречалась с Александром Лукашенко. Тогда еще мэр Новосибирска спросил у главы государства, будет ли в столице Сибири еще одна белорусская ярмарка. Тогда президент ему пообещал, что в следующем году ярмарка состоится.

И вот, обещание Лукашенко сбылось. В Новосибирске с 27 сентября проходит ярмарка, где продают привезенные заграничные товары. Торговцы пробудут тут еще до 6 октября.

Ярмарку белорусских товаров снова развернут в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Беларусь#Анатолий Локоть#Ярмарка#Товары
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