Число абитуриентов в колледжи и вуз выросло вдвое благодаря цифровым сервисам

В 2024 году на программы высшего образования в Новосибирске подано 222 320 заявлений, что также свидетельствует о растущей популярности вузов региона. На первый курс очной формы обучения зачислено 21 725 человек, из них 13 652 — на бюджетные места, что на 7% больше, чем в 2023 году.