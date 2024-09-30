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Posted 30 сентября, 06:24

Published 30 сентября, 06:24

Modified 30 сентября, 06:26

Updated 30 сентября, 06:26

В Новосибирске зафиксировали рост заявлений от абитуриентов

Число абитуриентов в колледжи и вуз выросло вдвое благодаря цифровым сервисам

30 сентября 2024, 06:24
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
В Новосибирске зафиксировали рост заявлений от абитуриентов
В 2024 году количество заявлений на поступление в колледжи и высшие учебные заведения Новосибирской области значительно увеличилось. Это связано с расширением бюджетных мест на востребованные специальности и внедрением цифровых сервисов для подачи документов, таких как портал «Госуслуги».

На оперативном совещании, проведённом губернатором Андреем Травниковым, были подведены итоги приёмной кампании. По словам главы региона, несмотря на снижение числа иностранных студентов в связи с геополитическими изменениями, в целом кампания показала позитивные результаты.

Рост числа заявлений и цифровизация

Существенный рост числа заявлений абитуриентов — с 27 750 в 2023 году до 57 891 в 2024 году — объясняется активным использованием цифровых сервисов. Подача заявлений через портал «Госуслуги» значительно упрощает процесс передачи документов и становится всё более популярной среди абитуриентов.

Средний балл аттестатов также растёт: в 2024 году он составил 3,94, что свидетельствует о повышении уровня подготовки поступающих.

Расширение бюджетных мест

В 2024 году в колледжах Новосибирской области было предусмотрено 13 033 бюджетных места. За последние пять лет количество бюджетных мест в колледжах региона увеличилось на 1 904 места. На программы среднего профессионального образования зачислено более 12 тысяч человек.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на развитие профессиональных компетенций, обучение началось для 1 683 студентов по направлениям «Педагогика», «Машиностроение» и «Информационные технологии».

Высшие учебные заведения

В 2024 году на программы высшего образования в Новосибирске подано 222 320 заявлений, что также свидетельствует о растущей популярности вузов региона. На первый курс очной формы обучения зачислено 21 725 человек, из них 13 652 — на бюджетные места, что на 7% больше, чем в 2023 году.

Отдельного внимания заслуживает увеличение числа студентов, поступивших по квотам для детей участников специальной военной операции (СВО): в 2024 году зачислено 305 таких студентов, что в разы больше показателей предыдущих лет.

Приток студентов из других регионов и стран

Новосибирская область продолжает привлекать студентов из других регионов России и из-за рубежа. В 2024 году в местные вузы зачислено 9 357 студентов из других регионов и 2 907 иностранных студентов. Среди них больше всего представителей стран Средней Азии и Китая.

Таким образом, благодаря цифровизации и увеличению бюджетных мест Новосибирская область становится всё более привлекательной для абитуриентов как из России, так и из-за рубежа, продолжая развивать профессиональное и высшее образование в регионе.

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#Алина Гурицкая#Общество#Образование#Новосибирская область#Вузы#Абитуриенты#Колледжи
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