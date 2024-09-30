Число абитуриентов в колледжи и вуз выросло вдвое благодаря цифровым сервисам

Posted 30 сентября, 06:24
Published 30 сентября, 06:24
Modified 30 сентября, 06:26
Updated 30 сентября, 06:26
На оперативном совещании, проведённом губернатором Андреем Травниковым, были подведены итоги приёмной кампании. По словам главы региона, несмотря на снижение числа иностранных студентов в связи с геополитическими изменениями, в целом кампания показала позитивные результаты.
Существенный рост числа заявлений абитуриентов — с 27 750 в 2023 году до 57 891 в 2024 году — объясняется активным использованием цифровых сервисов. Подача заявлений через портал «Госуслуги» значительно упрощает процесс передачи документов и становится всё более популярной среди абитуриентов.
Средний балл аттестатов также растёт: в 2024 году он составил 3,94, что свидетельствует о повышении уровня подготовки поступающих.
В 2024 году в колледжах Новосибирской области было предусмотрено 13 033 бюджетных места. За последние пять лет количество бюджетных мест в колледжах региона увеличилось на 1 904 места. На программы среднего профессионального образования зачислено более 12 тысяч человек.
В рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на развитие профессиональных компетенций, обучение началось для 1 683 студентов по направлениям «Педагогика», «Машиностроение» и «Информационные технологии».
В 2024 году на программы высшего образования в Новосибирске подано 222 320 заявлений, что также свидетельствует о растущей популярности вузов региона. На первый курс очной формы обучения зачислено 21 725 человек, из них 13 652 — на бюджетные места, что на 7% больше, чем в 2023 году.
Отдельного внимания заслуживает увеличение числа студентов, поступивших по квотам для детей участников специальной военной операции (СВО): в 2024 году зачислено 305 таких студентов, что в разы больше показателей предыдущих лет.
Новосибирская область продолжает привлекать студентов из других регионов России и из-за рубежа. В 2024 году в местные вузы зачислено 9 357 студентов из других регионов и 2 907 иностранных студентов. Среди них больше всего представителей стран Средней Азии и Китая.
Таким образом, благодаря цифровизации и увеличению бюджетных мест Новосибирская область становится всё более привлекательной для абитуриентов как из России, так и из-за рубежа, продолжая развивать профессиональное и высшее образование в регионе.
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