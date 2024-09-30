«Дубак конкретный» — как новосибирцы выживают без отопления

В СГК, в свою очередь, советуют тем, у кого в квартире батареи до сих пор холодные, обращаться в УК. Что касается зоны ответственности энергетиков, то они контролируют теплоснабжение через приборы учета на ЦТП. Если диспетчер видит, что параметры недостаточны, то дает команду на необходимую наладку, подчеркнули в энергокомпании.