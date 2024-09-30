«Дубак конкретный» — как новосибирцы выживают без отопления

Posted 30 сентября, 07:41
Published 30 сентября, 07:41
Modified 30 сентября, 07:43
Updated 30 сентября, 07:43
По данным энергетиков, 30 сентября должен быть полностью завершен разворот системы отопления в Новосибирске. Однако сообщения «Сибирской генерирующей компании» (СГК) и регионального министерства ЖКХ энергетики о том, что в городе тепло пришло в 94,2% многоквартирных домов, сильно расходятся с реальностью.
В первую очередь, серьезные проблемы с температурой батарей у жителей Ленинского района.
«Дубак конкретный. Такое чувство, словно не домой с работы приезжаешь, а прямиком в морг», — сообщает житель дома по Киевской, 3 Мурат Нартоков.
«Не помню, когда за последние два года я так часто болел. У меня до сих пор нет нормального отопления, холодные полы. Весь август у нас не было горячей воды, и вот с августа я болею, лютый холод. Я устал так жить, честно говоря. Мы всем домом ждём, когда нам подключат отопление», — сетует житель дома по адресу Блюхера, 22 Артем Васильев.
«Немировича-Данченко, 4 нет отопления. С середины лета раскопали возле 12-го дома и тишина. Один и то тоже вопрос — зачем копать, если нет материалов, или денег, или еще чего то? Соберите все сначала, потом копайте. Когда спрос будет с ответственных лиц????? Надоел беспредел, каждый мутит бабки», — не может сдержать эмоций Евгений Шушпанов.
Многие горожане сообщают о том, что тепло в квартирах появлялось, но потом батареи снова остыли, в обслуживающих организациях ссылаются на локальные аварии и нехватку слесарей для оперативного устранения проблем.
В целом, согласно данным портала «Мой Новосибирск», 30 сентября без отопления в Левобережье остаются почти 300 домов.
«Да и правый берег не особенно в тепле. На метро „Гагаринская“ до сих пор холод в домах. ТЭЦ-5, вам не икается еще?!!!», — пишет в комментариях в телеграм-канале Atas.Info пользователь с ником Andrew.
Губернатор Травников в ходе оперативного совещания в региональном правительстве раскритиковал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева за темпы подключения отопления и заявил, что необходимо организовать проверку управляющих компаний. Мол, новосибирцы мерзнут по их вине.
«Отопления нет. И никто пока не может ответить, на какую дату включат.Пробую дозвониться в СГК. Уже два раза счёт пополнила на телефоне. В мэрию звонила. Ответ меня убил. Тепло дали всем. Выясняйте в своём ЖКХ, скорее всего где-то авария по их вине. Клоунада. ЖКХ принимает заявки с 1 октября. Круговая порука. Тут два варианта: администрация города не знает истинного положения и ей вешают лапшу на уши. Либо всё все знают и будут тянуть время, перекидывать ответственность по данной проблеме», — констатирует подписчица телеграм-канала Atas.Info Полина Антонова.
В СГК, в свою очередь, советуют тем, у кого в квартире батареи до сих пор холодные, обращаться в УК. Что касается зоны ответственности энергетиков, то они контролируют теплоснабжение через приборы учета на ЦТП. Если диспетчер видит, что параметры недостаточны, то дает команду на необходимую наладку, подчеркнули в энергокомпании.
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