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Posted 30 сентября, 12:14

Published 30 сентября, 12:14

Modified 30 сентября, 12:16

Updated 30 сентября, 12:16

Витухин остается фигурантом трех уголовных дел

Экс-глава потребительского рынка Новосибирска останется под стражей на 2 месяца

30 сентября 2024, 12:14
Фото: Судебный департамент Новосибирской области
Витухин остается фигурантом трех уголовных дел
Бывший глава департамента инвестиций и потребительского рынка мэрии Новосибирска останется под стражей еще на два месяца по решению суда.

30 сентября Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталию Витухину.

«Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска срок содержания под стражей в отношении Витухина Виталия продлен до 2 декабря», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Новосибирской области.

Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу. Виталий Витухин находится под арестом по трём уголовным делам. Причины и детали этих дел в публичных источниках пока не разглашаются.

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#Алина Гурицкая#Общество#Суд#Арест#Инвестиции
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