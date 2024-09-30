График магнитных бурь в октябре: в какие даты метеозависимым быть осторожнее

Опубликован график магнитны бурь в октябре в Новосибирске

В октябре 2024 года ожидаются несколько магнитных бурь. Хотя их интенсивность будет невысокой, они могут повлиять на состояние здоровья и самочувствие метеочувствительных людей. Как подготовиться к этим природным явлениям и в какие дни быть особенно осторожными — расскажем в этом материале.