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Posted 30 сентября, 06:19

Published 30 сентября, 06:19

Modified 30 сентября, 06:21

Updated 30 сентября, 06:21

Магнитные бури в октябре

График магнитных бурь в октябре: в какие даты метеозависимым быть осторожнее

30 сентября 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
Магнитные бури в октябре

Опубликован график магнитны бурь в октябре в Новосибирске

В октябре 2024 года ожидаются несколько магнитных бурь. Хотя их интенсивность будет невысокой, они могут повлиять на состояние здоровья и самочувствие метеочувствительных людей. Как подготовиться к этим природным явлениям и в какие дни быть особенно осторожными — расскажем в этом материале.

График магнитных бурь в октябре

Магнитные бури в октябре пройдут в несколько этапов:

  • 5–7 октября — первая буря, с интенсивностью около 3 баллов, наименее сильная за месяц.
  • 10–13 октября — вторая буря, сильнее первой, с пиковыми значениями 3-4 балла.
  • 22–26 октября — третья и последняя буря в октябре, интенсивностью около 3 баллов.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Учёные спорят о влиянии магнитных бурь на организм. Хотя некоторые исследователи утверждают, что геомагнитные колебания не могут напрямую влиять на здоровье, медики отмечают обратное. В периоды магнитных бурь наблюдается рост числа сердечно-сосудистых заболеваний. Возможные последствия включают:

  • Повышенный риск инфарктов и инсультов.
  • Усиление симптомов хронических заболеваний сердца.
  • Головные боли, скачки давления и снижение работоспособности.
  • Ухудшение эмоционального состояния и повышение уровня стресса.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Чтобы минимизировать последствия воздействия магнитных бурь, врачи рекомендуют следующие меры:

  1. Контроль за здоровьем. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аритмия или ишемическая болезнь, следует обязательно иметь при себе прописанные медикаменты и строго следовать рекомендациям врачей.

  2. Свежий воздух и физическая активность. Прогулки на свежем воздухе и лёгкие физические нагрузки помогут снизить симптомы одышки и напряжения.

  3. Минимизация стресса. Тем, кто испытывает раздражительность и головные боли во время бурь, врачи советуют принимать натуральные успокоительные, такие как валериана.

  4. Регулирование питания. Во время бурь рекомендуется сократить потребление калорий на треть, особенно ограничив жиры и углеводы. Лёгкая диета помогает снизить нагрузку на организм.

  5. Качественный сон. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм мог лучше адаптироваться к магнитным колебаниям.

  6. Закаливание и укрепление иммунитета. Регулярное принятие контрастного душа, посещение сауны или обливание холодной водой помогут повысить защитные силы организма.

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#Алина Гурицкая#Общество#Погода#Россия#Здоровье#Магнитные бури#Октябрь
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