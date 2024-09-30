График магнитных бурь в октябре: в какие даты метеозависимым быть осторожнее

Posted 30 сентября, 06:19
Published 30 сентября, 06:19
Modified 30 сентября, 06:21
Updated 30 сентября, 06:21
Магнитные бури в октябре пройдут в несколько этапов:
Учёные спорят о влиянии магнитных бурь на организм. Хотя некоторые исследователи утверждают, что геомагнитные колебания не могут напрямую влиять на здоровье, медики отмечают обратное. В периоды магнитных бурь наблюдается рост числа сердечно-сосудистых заболеваний. Возможные последствия включают:
Чтобы минимизировать последствия воздействия магнитных бурь, врачи рекомендуют следующие меры:
Контроль за здоровьем. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аритмия или ишемическая болезнь, следует обязательно иметь при себе прописанные медикаменты и строго следовать рекомендациям врачей.
Свежий воздух и физическая активность. Прогулки на свежем воздухе и лёгкие физические нагрузки помогут снизить симптомы одышки и напряжения.
Минимизация стресса. Тем, кто испытывает раздражительность и головные боли во время бурь, врачи советуют принимать натуральные успокоительные, такие как валериана.
Регулирование питания. Во время бурь рекомендуется сократить потребление калорий на треть, особенно ограничив жиры и углеводы. Лёгкая диета помогает снизить нагрузку на организм.
Качественный сон. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм мог лучше адаптироваться к магнитным колебаниям.
Закаливание и укрепление иммунитета. Регулярное принятие контрастного душа, посещение сауны или обливание холодной водой помогут повысить защитные силы организма.
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