Губернатор Травников раскритиковал темпы подключения отопления в Новосибирске

Posted 30 сентября, 04:52
Published 30 сентября, 04:52
Modified 30 сентября, 04:54
Updated 30 сентября, 04:54
В ходе оперативного совещания в региональном правительства в понедельник, 30 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников обрушился с критикой на мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, который доложил о развертывании системы отопления.
По словам главы региона, муниципалитет оперирует данными «Сибирской генерирующей компании» (СГК), которые не отражают реального положения дел. В то время, как многие горожане жалуются на холодные батареи. Губернатор потребовал от главы муниципалитета проверить работу управляющих компаний, последнего звена перед потребителями, и предоставить отчет, почему у людей в квартирах нет отопления.
По официальной информации областного МинЖХК, в Новосибирске к теплу на текущий момент подключено 94,2% жилых домов.
«Окончание отладки и регулировки внутридомовых систем отопления запланировано для всех этапов подключения жилья до 30 сентября», — сообщили в СГК.
Между тем, по данным портала «Мой Новосибирск», как минимум 279 многоквартирных домов в Левобережье остаются без отопления.
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