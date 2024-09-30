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Posted 30 сентября, 04:52

Published 30 сентября, 04:52

Modified 30 сентября, 04:54

Updated 30 сентября, 04:54

В последний день сентября батареи остаются холодными в сотнях жилых домов

Губернатор Травников раскритиковал темпы подключения отопления в Новосибирске

30 сентября 2024, 04:52
Фото: 1MI
В последний день сентября батареи остаются холодными в сотнях жилых домов
Глава региона потребовал от городских властей провести проверку работы управляющих компаний.

В ходе оперативного совещания в региональном правительства в понедельник, 30 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников обрушился с критикой на мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, который доложил о развертывании системы отопления.

По словам главы региона, муниципалитет оперирует данными «Сибирской генерирующей компании» (СГК), которые не отражают реального положения дел. В то время, как многие горожане жалуются на холодные батареи. Губернатор потребовал от главы муниципалитета проверить работу управляющих компаний, последнего звена перед потребителями, и предоставить отчет, почему у людей в квартирах нет отопления.

По официальной информации областного МинЖХК, в Новосибирске к теплу на текущий момент подключено 94,2% жилых домов.

«Окончание отладки и регулировки внутридомовых систем отопления запланировано для всех этапов подключения жилья до 30 сентября», — сообщили в СГК.

Между тем, по данным портала «Мой Новосибирск», как минимум 279 многоквартирных домов в Левобережье остаются без отопления.

Улица Трикотажная в Новосибирске осталась без отопления в холода
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#Новосибирск#Мэрия#Отопление#Андрей Травников#Критика#СГК#Максим Кудрявцев
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