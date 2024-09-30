Губернатор Травников раскритиковал темпы подключения отопления в Новосибирске

По словам главы региона, муниципалитет оперирует данными «Сибирской генерирующей компании» (СГК), которые не отражают реального положения дел. В то время, как многие горожане жалуются на холодные батареи. Губернатор потребовал от главы муниципалитета проверить работу управляющих компаний, последнего звена перед потребителями, и предоставить отчет, почему у людей в квартирах нет отопления.