Каждый шестой родитель планирует взять отпуск в период осенних школьных каникул

Posted 30 сентября, 07:18
Published 30 сентября, 07:18
Modified 30 сентября, 07:19
Updated 30 сентября, 07:19
Так, в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск пойдут каждая пятая мама (19%) и каждый восьмой отец (12%). Об этом пишет RT.
«Чем младше дети, тем чаще родители берут отпуск в дни осенних каникул. Так, будут в отпуске 17% родителей учеников начальной школы, 12% родителей учащихся среднего звена и лишь 4% родителей учащихся 10—11 классов», — говорится в исследовании.
При этом 70% родителей не будут брать отпуск, а ещё 15% респондентов пока не решили.
Всего в опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие 1,6 тыс. родителей детей школьного возраста, имеющих работу.
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