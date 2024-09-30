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Posted 30 сентября, 06:49

Published 30 сентября, 06:49

Modified 30 сентября, 06:51

Updated 30 сентября, 06:51

Предприятие — крупный производитель мяса утки

Крыша обрушилась на птицефабрике под Новосибирском: есть пострадавшие

30 сентября 2024, 06:49
Фото: ulibino.ru
Предприятие — крупный производитель мяса утки
ЧП произошло в строящемся корпусе предприятия в Искитимском районе, сообщили в региональном управлении МЧС.

При строительстве нового корпуса птицефабрики «Улыбино» в Искитимском районе Новосибирской области произошло обрушение кровли. Обломки рухнувшего пепекрытия травмировали троих строителей, они госпитализированы, сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительства в понедельник, 30 сентября, глава областного управления МЧС Виктор Орлов.

На предприятии инцидент пока никак не прокомментировали. Птицефабрика, производственная площадка которой располагается в поселке «Чернореченский» в пригороде города Искитим, специализируется на выращивании уток. В год компания выпускает около 18 тонн утиного мяса.

Ранее мы рассказывали о том, что во время ремонта крыши многоквартирного дома в Заельцовском районе Новосибирска кровля рухнула, квартиру пенсионерки затопило дождями.

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