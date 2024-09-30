«Любит постарше»: что известно о личной жизни холостяка Шамана

Певец учился в Москве и буквально жил на два города. При этом у семьи уже родилась дочка. Медленно, но карьера Шамана начала взлетать вверх: он занял второе место в шоу «Голос» и решился перевести родных к себе в столицу. Однако супруга Ярослава не желала переезда. Брак Марины и певца распался в 2016 году. Поговаривали, что причиной был роман на стороне у женщины с Олегом Паламарчук, но официально это нигде не подтверждалось. В 2017 году Олег умер и Марина горестно пережила эту потерю.