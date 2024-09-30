Мигранта будут судить за гибель водителя троллейбуса в ДТП в Новосибирске

Все случилось в июле текущего года, когда 33-летний водитель ехал по Октябрьскому району. Он наехал на пешехода, затем врезался в заднюю часть припаркованного троллейбуса. Фактически пострадавший был зажат между машинами. Он погиб на месте. Погибший был водителем троллейбуса.