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Posted 30 сентября, 05:52

Published 30 сентября, 05:52

Modified 30 сентября, 05:54

Updated 30 сентября, 05:54

Мужчина погиб

Мигранта будут судить за гибель водителя троллейбуса в ДТП в Новосибирске

30 сентября 2024, 05:52
Фото: АСТ-54 Black/Телеграм
Мужчина погиб
В Новосибирске будут судить виновника ДТП, в котором погиб водитель троллейбуса, подробности сообщили в прокуратуре.

На скамье подсудимых — гражданин Узбекистана, который живет в Новосибирске. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по случайности смерть человека.

Все случилось в июле текущего года, когда 33-летний водитель ехал по Октябрьскому району. Он наехал на пешехода, затем врезался в заднюю часть припаркованного троллейбуса. Фактически пострадавший был зажат между машинами. Он погиб на месте. Погибший был водителем троллейбуса.

Дело мигранта направили в суд. Там его будут рассматривать по существу, а после чего, вынесут приговор. Иностранцы массово бросают машины и сбегают на родину из Новосибирска.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Суд#Уголовное дело
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