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Posted 30 сентября, 03:28

Published 30 сентября, 03:28

Modified 30 сентября, 03:30

Updated 30 сентября, 03:30

Мигранты бегут домой

Мигранты бросают автомобили и улетают на родину из Новосибирска

30 сентября 2024, 03:28
Фото: atas.info
Мигранты бегут домой
В Новосибирске продолжаются рейды по мигрантам, сообщили в военном отделе СК.

Только что получившие гражданство России мигранты не желают вставать на воинский учет. За такими уклонистами «охотились» накануне в Новосибирске.

Силовики проверило около 30 человек, которые были в аэропорту «Толмачево». Почти 20 уроженцев Средней Азии отправились вставать на учет.

Примечательно, но таксисты-мигранты сбегают на родину чаще всего. Во время рейдов были найдены 15 брошенных машин, пишет VN.RU. На них работали приезжие. В итоге автомобили сейчас опечатаны. Вероятно, их владельцы спешно улетели домой.

Ранее новосибирца смутила продавщица, работающая в хиджабе. Он устроил скандал в магазине.

Из Новосибирской области массово выселяют мигрантов
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Рейд
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