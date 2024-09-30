Мигранты бросают автомобили и улетают на родину из Новосибирска

Posted 30 сентября, 03:28
Published 30 сентября, 03:28
Modified 30 сентября, 03:30
Updated 30 сентября, 03:30
Только что получившие гражданство России мигранты не желают вставать на воинский учет. За такими уклонистами «охотились» накануне в Новосибирске.
Силовики проверило около 30 человек, которые были в аэропорту «Толмачево». Почти 20 уроженцев Средней Азии отправились вставать на учет.
Примечательно, но таксисты-мигранты сбегают на родину чаще всего. Во время рейдов были найдены 15 брошенных машин, пишет VN.RU. На них работали приезжие. В итоге автомобили сейчас опечатаны. Вероятно, их владельцы спешно улетели домой.
Ранее новосибирца смутила продавщица, работающая в хиджабе. Он устроил скандал в магазине.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]