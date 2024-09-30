Мигранты бросают автомобили и улетают на родину из Новосибирска

Примечательно, но таксисты-мигранты сбегают на родину чаще всего. Во время рейдов были найдены 15 брошенных машин, пишет VN.RU. На них работали приезжие. В итоге автомобили сейчас опечатаны. Вероятно, их владельцы спешно улетели домой.