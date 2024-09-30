Милого котенка с крыльями бабочки продают в Новосибирске

Posted 30 сентября, 04:00
Published 30 сентября, 04:00
Modified 30 сентября, 04:02
Updated 30 сентября, 04:02
Бенгальский котенок имеет необычный рисунок на спине. Его черные пятна на шерсти напоминают крылья бабочки. Выглядит питомец весьма привлекательным на внешний вид.
Судя по снимкам, котенку всего пару месяцев. Он имеет хорошую родословную. За животное просят 45 тысяч рублей.
Другой котенок леопарда добыл мясо на охоте и разделил трапезу вместе с родителями. Хищников засняли на видео.
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