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Posted 30 сентября, 04:00

Published 30 сентября, 04:00

Modified 30 сентября, 04:02

Updated 30 сентября, 04:02

Котенка продают

Милого котенка с крыльями бабочки продают в Новосибирске

30 сентября 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Котенка продают
В Новосибирске выставили на продажу породистого котенка с необычным окрасом, объявление появилось на одном из сайтов.

Бенгальский котенок имеет необычный рисунок на спине. Его черные пятна на шерсти напоминают крылья бабочки. Выглядит питомец весьма привлекательным на внешний вид.

Судя по снимкам, котенку всего пару месяцев. Он имеет хорошую родословную. За животное просят 45 тысяч рублей.

Фото: АВИТО

Другой котенок леопарда добыл мясо на охоте и разделил трапезу вместе с родителями. Хищников засняли на видео.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа#Объявление#Кот#Котенок
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