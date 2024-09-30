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Posted 30 сентября, 11:23

Published 30 сентября, 11:23

Modified 30 сентября, 11:25

Updated 30 сентября, 11:25

По мосту проехали 12 грузовиков

Несколько грузовиков промчались по строящемуся четвертому мосту в Новосибирске

30 сентября 2024, 11:23
Фото: ГК «ВИС»
По мосту проехали 12 грузовиков

Четвертый мост проверили на прочность в Новосибирске

На четвертом мосту заметили несколько груженных грузовиков. Так автомобили проверяют переправу на прочность.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске успешно прошел испытания на прочность. Проверку проводила группа компаний «ВИС», в течение трёх дней на мосту осуществлялись статические и динамические тесты.

В ходе испытаний, как сообщила пресс-служба компании, были достигнуты положительные результаты. Технические показатели конструкции полностью соответствуют проектным нормам, что позволяет мосту выдерживать нагрузки до 100 тонн.

«Предварительные результаты испытаний подтвердили: все технические показатели моста соответствуют норме и проектным требованиям. Объект готов к пропуску, в том числе большегрузов общим весом до 100 тонн», — сообщили в пресс-службе.

Прочность моста проверялась с помощью колонны из 12 груженых самосвалов, вес каждого из которых был распределён для создания максимальной нагрузки. Для точности замеров на мосту также были установлены специальные датчики, фиксирующие все изменения в конструкции под давлением.

На данный момент строительная готовность моста оценивается в 96%. Однако, несмотря на успешные испытания, сроки сдачи объекта были сдвинуты. Согласно последним данным, мэрия Новосибирска планирует открыть мост в декабре 2025 года.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Видео#Новосибирск#Грузовики#ГК ВИС
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