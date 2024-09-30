Несколько грузовиков промчались по строящемуся четвертому мосту в Новосибирске

Posted 30 сентября, 11:23
Published 30 сентября, 11:23
Modified 30 сентября, 11:25
Updated 30 сентября, 11:25
Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске успешно прошел испытания на прочность. Проверку проводила группа компаний «ВИС», в течение трёх дней на мосту осуществлялись статические и динамические тесты.
В ходе испытаний, как сообщила пресс-служба компании, были достигнуты положительные результаты. Технические показатели конструкции полностью соответствуют проектным нормам, что позволяет мосту выдерживать нагрузки до 100 тонн.
«Предварительные результаты испытаний подтвердили: все технические показатели моста соответствуют норме и проектным требованиям. Объект готов к пропуску, в том числе большегрузов общим весом до 100 тонн», — сообщили в пресс-службе.
Прочность моста проверялась с помощью колонны из 12 груженых самосвалов, вес каждого из которых был распределён для создания максимальной нагрузки. Для точности замеров на мосту также были установлены специальные датчики, фиксирующие все изменения в конструкции под давлением.
На данный момент строительная готовность моста оценивается в 96%. Однако, несмотря на успешные испытания, сроки сдачи объекта были сдвинуты. Согласно последним данным, мэрия Новосибирска планирует открыть мост в декабре 2025 года.
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