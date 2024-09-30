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Posted 30 сентября, 10:29

Published 30 сентября, 10:29

Modified 30 сентября, 10:31

Updated 30 сентября, 10:31

Эти баллоны были найдены в доме отравившейся семьи

Новосибирский дихлофос мог убить четверых детей в Красноярском крае

30 сентября 2024, 10:29
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Читайте на WWW.NSK.KP.RU: https://nsk.kp.ru/daily/27640.5/4991508/
Эти баллоны были найдены в доме отравившейся семьи
Отравление дихлофосом производства завода «Сибиар» следствие продолжает рассматривать как одну из возможных причин трагедии.

Представители управления Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия изъяли на новосибирском заводе «Сибиар» образцы продукции из той-же партии, к которой принадлежали баллоны с дихлофосом, обнаруженные в доме отравившейся семьи в селе Красная сопка Красноярского края. Как сообщили в надзорном ведомстве, предстоит установить, соблюдалась ли технология при производстве средства от насекомых.

Кроме того, следствие на исключает, что препарат соответствовал всем стандартам, однако семья неоднократно использовала его в помещении, не протирая обработанные поверхности, из-за чего мог сработать эффект накопления токсичных веществ.

Ранее директор завода «Сибиар» Виктор Кушнир категорически отверг возможность смертельного отравления дихлофосом, пишет КП-Новосибирск.

Многодетная семья была госпитализирована с признаками отравления в Красноярском крае 21 сентября. Мать и отца удалось спасти, четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет погибли.

Медики считают, что при определенных условиях смертельно опасными могут быть даже самые обычные продукты. Причем для этого вовсе не обязательно покупать продукты в сельпо в российской глубинке. Новосибирцы рассказывали, как отравились едой в 4-зведном отеле в Турции.

Отравленную мышьяком воду нашли в нескольких поселках под Новосибирском
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#Новосибирск#Дети#Смерть#Отравление#Красноярский край#Дихлофос
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