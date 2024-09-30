Новосибирский дихлофос мог убить четверых детей в Красноярском крае

Posted 30 сентября, 10:29
Published 30 сентября, 10:29
Modified 30 сентября, 10:31
Updated 30 сентября, 10:31
Представители управления Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия изъяли на новосибирском заводе «Сибиар» образцы продукции из той-же партии, к которой принадлежали баллоны с дихлофосом, обнаруженные в доме отравившейся семьи в селе Красная сопка Красноярского края. Как сообщили в надзорном ведомстве, предстоит установить, соблюдалась ли технология при производстве средства от насекомых.
Кроме того, следствие на исключает, что препарат соответствовал всем стандартам, однако семья неоднократно использовала его в помещении, не протирая обработанные поверхности, из-за чего мог сработать эффект накопления токсичных веществ.
Ранее директор завода «Сибиар» Виктор Кушнир категорически отверг возможность смертельного отравления дихлофосом, пишет КП-Новосибирск.
Многодетная семья была госпитализирована с признаками отравления в Красноярском крае 21 сентября. Мать и отца удалось спасти, четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет погибли.
Медики считают, что при определенных условиях смертельно опасными могут быть даже самые обычные продукты. Причем для этого вовсе не обязательно покупать продукты в сельпо в российской глубинке. Новосибирцы рассказывали, как отравились едой в 4-зведном отеле в Турции.
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