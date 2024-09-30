Новосибирский дихлофос мог убить четверых детей в Красноярском крае

Представители управления Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия изъяли на новосибирском заводе «Сибиар» образцы продукции из той-же партии, к которой принадлежали баллоны с дихлофосом, обнаруженные в доме отравившейся семьи в селе Красная сопка Красноярского края. Как сообщили в надзорном ведомстве, предстоит установить, соблюдалась ли технология при производстве средства от насекомых.