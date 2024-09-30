Новосибирский метрополитен хочет поднять стоимость проезда

Posted 30 сентября, 10:00
Published 30 сентября, 10:00
Modified 30 сентября, 10:02
Updated 30 сентября, 10:02
МУП «Новосибирский метрополитен» направило в мэрия предложение о повышении стоимости одной поезки с 35 до 40 рублей. Об этом руководство подземки сообщило в ответ на запрос сайта НГС. Когда будет принято решение о размере тарифа на следующий год, пока неизвестно.
В декабре 2023 плата за проезд в метро была увеличена с 30 до 35 рублей. Хотя изначально метрополитен просил поднять расценки до 38 рублей, обосновывая это необходимостью финансировать программу модернизации.
Единственным учредителем подземной транспортной компании выступает департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.
По итогам 2023 года выручка МУП «Новосибирские метрополитен» достигла 2,5 млрд рублей, годом ранее этот показатель немногим превышал 2 млрд руб. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года зафиксирована на уровне 19 тысяч рублей, следует из данных системы СПАРК.
Представители новосибирской бизнес-элиты выступают с предложениями развивать метрополитен за счет частных инвестиций. Последний раз новую станцию метрополитена в городе открывали в 2010 году. Строительство «Спортивной» окончательно забуксовало и даже примерных сроков ввода ее в эксплуатацию власти не называют.
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