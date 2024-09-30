Новосибирский метрополитен хочет поднять стоимость проезда

МУП «Новосибирский метрополитен» направило в мэрия предложение о повышении стоимости одной поезки с 35 до 40 рублей. Об этом руководство подземки сообщило в ответ на запрос сайта НГС. Когда будет принято решение о размере тарифа на следующий год, пока неизвестно.