SHAMAN развлекается с новой девушкой после новости о разводе

Не все знают, но это был второй брак молодого певца. С первой женой он встретился в 15 лет. Она была учительницей, а он учеником. Женщина ждала его два года, а спустя еще несколько лет, они поженились. В их браке появилась дочка. Супруги развелись из-за расстояния: Дронов жил в Москве, а Марина Рощупкина в Новомосковске. Спустя год Дронов встретил вторую супругу.