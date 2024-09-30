SHAMAN развлекается с новой девушкой после новости о разводе

Posted 30 сентября, 09:32
Published 30 сентября, 09:32
Modified 30 сентября, 09:53
Updated 30 сентября, 09:53
Ярослав Дронов объявил о своем расставании с женой Еленой Мартыновой в минувшую пятницу. Певец, которому сейчас 32 года, был в браке с 46-летней супругой семь лет. Пара расписалась стремительно: Шаман сделал предложение избраннице на втором свидании.
Не все знают, но это был второй брак молодого певца. С первой женой он встретился в 15 лет. Она была учительницей, а он учеником. Женщина ждала его два года, а спустя еще несколько лет, они поженились. В их браке появилась дочка. Супруги развелись из-за расстояния: Дронов жил в Москве, а Марина Рощупкина в Новомосковске. Спустя год Дронов встретил вторую супругу.
Хейтеры поговаривали, что Елена Мартынова не выдержала постоянных ухаживаний Ярослава за другими женщинами. Его не редко видели в компании Екатерины Мизулиной, которая старше его на восемь лет, а также он не стеснялся «приставать» к своим коллегам.
Сам же Дронов, объявляя о расставании с женой, отметил, что причиной их распада стала работа: мол у певца тяжелый график и времени на семью у него просто нет. Они приняли решение остаться друзьями.
Фанаты артиста тут же нашли свежие кадры Шамана с новой спутницей на красной дорожке «Новой волны», которая прошла летом. Он был в компании с молодой спутницей. Ей стала Асият Сайгидова. Дронов обнимал певицу, подогревая слухи. На деле же был ли этот выход в свет романтический, никому неизвестно. Известно, что это была его партнерша в одном из спектаклей.
Сейчас музыкант в числе холостяков. В соцсетях фанаты и хейтеры певца остро реагируют на развод Шамана:
«Разведёнки страны уже сходят с ума от радости после новости о разводе их кумира»;
«Это их личное дело.Никого кроме их самих это не должно волновать.Люди женятся- разводятся это жизнь, касающаяся только двоих»;
«Выдать его замуж за Мизулину младшую, а можно и за старшую, будет прекрасная Zомбонутая семейка»;
«Что, Ярик, звезданулся? Ну теперь только баб менять, как перчатки. Всё, как всегда, у „звездулик“?! Патриот?!».
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