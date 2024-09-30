atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 09:32

Published 30 сентября, 09:32

Modified 30 сентября, 09:53

Updated 30 сентября, 09:53

Шаман появился на публике в молодой певицей

SHAMAN развлекается с новой девушкой после новости о разводе

30 сентября 2024, 09:32
Фото: соцсети
Шаман появился на публике в молодой певицей
Шамана заметили в компании молоденькой девушки: недавно он объявил, что разводится и назвал причину расставания.

Ярослав Дронов объявил о своем расставании с женой Еленой Мартыновой в минувшую пятницу. Певец, которому сейчас 32 года, был в браке с 46-летней супругой семь лет. Пара расписалась стремительно: Шаман сделал предложение избраннице на втором свидании.

Не все знают, но это был второй брак молодого певца. С первой женой он встретился в 15 лет. Она была учительницей, а он учеником. Женщина ждала его два года, а спустя еще несколько лет, они поженились. В их браке появилась дочка. Супруги развелись из-за расстояния: Дронов жил в Москве, а Марина Рощупкина в Новомосковске. Спустя год Дронов встретил вторую супругу.

Шаман с первой женойШаман с первой женой
Вторая жена ШаманаВторая жена Шамана
Шаман с первой женой. Фото: соцсети

Хейтеры поговаривали, что Елена Мартынова не выдержала постоянных ухаживаний Ярослава за другими женщинами. Его не редко видели в компании Екатерины Мизулиной, которая старше его на восемь лет, а также он не стеснялся «приставать» к своим коллегам.

Сам же Дронов, объявляя о расставании с женой, отметил, что причиной их распада стала работа: мол у певца тяжелый график и времени на семью у него просто нет. Они приняли решение остаться друзьями.

Фанаты артиста тут же нашли свежие кадры Шамана с новой спутницей на красной дорожке «Новой волны», которая прошла летом. Он был в компании с молодой спутницей. Ей стала Асият Сайгидова. Дронов обнимал певицу, подогревая слухи. На деле же был ли этот выход в свет романтический, никому неизвестно. Известно, что это была его партнерша в одном из спектаклей.

Шаман вышел в свет с АсиятШаман вышел в свет с Асият
Шаман вышел в свет с Асият. Фото: соцсети

Сейчас музыкант в числе холостяков. В соцсетях фанаты и хейтеры певца остро реагируют на развод Шамана:

«Разведёнки страны уже сходят с ума от радости после новости о разводе их кумира»;
«Это их личное дело.Никого кроме их самих это не должно волновать.Люди женятся- разводятся это жизнь, касающаяся только двоих»;
«Выдать его замуж за Мизулину младшую, а можно и за старшую, будет прекрасная Zомбонутая семейка»;
«Что, Ярик, звезданулся? Ну теперь только баб менять, как перчатки. Всё, как всегда, у „звездулик“?! Патриот?!».
«Любит постарше»: что известно о личной жизни холостяка Шамана
Узнать подробнее
Читайте также:
Бондарчук, SHAMAN, Бакальчук: самые громкие разводы в Год семьи 2024«Выбрал других женщин»: что в реальности стало причиной развода Шамана с женойПевец Шаман разводится — что известно о причинах распада семьи
#Эмилия Губарева#Общество#Развлечения#Певец#Звезды#Шаман#Развод#Шоу-бизнес#КЦ
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика