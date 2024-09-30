Проект восстановления школы архитектора Крячкова разработали в Новосибирске

Posted 30 сентября, 04:24
Published 30 сентября, 04:24
Modified 30 сентября, 04:26
Updated 30 сентября, 04:26
«Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» завершил работу над проектной документацией по сохранению здания городского начального училища, построенного в 1912 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. Сейчас в пристройке к Якушева, 21 располагается учреждение дополнительного образования «Дом творчества Октябрьский». Исторический дом закрыт из-за опасности обрушения конструкций.
«В некоторых помещениях сохранились профилированные штукатурные тяги на потолках, сохранились первоначальные внутренние двери — деревянные филенчатые; парадная лестница с декоративным кованым ограждением, с профилированным поручнем и с гранитными ступенями», — говорится в пояснительной записке к проекту.
По результатам обследования, которое выполнили эксперты, состояние здания признано неудовлетворительным. Согласно проекту, реставрация памятника будет проходить в форме капитального ремонта. Сейчас документация передана на государственную историко-культурную экспертизу.
Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и принадлежит муниципалитету. Однако собственник игнорирует требование федерального законодательства о содержании памятника в надлежащем состоянии. Весной 2023 года мы изучили историческую постройку снаружи и изнутри.
Двухэтажное здание на Якушева, 21 — одна из 12 школ, которые были возведены в Ново-Николаевске в 1911-12 годах на средства займа. Строительство этих школ проходило в рамках внедрения всеобщего начального образования.
Ранее мэрия публиковала программу комплексного развития городской социальной инфраструктуры, согласно которой на месте крячковской школы в 2028 году должна быть построена большая современная школа.
Ранее мы рассказывали о том, как из проектов планировки развития городских территорий исчезают памятники истории и архитектуры, что позволяет на основании этих документов вести новую застройку, не заботясь о сохранении исторического наследия.
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