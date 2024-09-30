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Posted 30 сентября, 02:54

Published 30 сентября, 02:54

Modified 30 сентября, 02:56

Updated 30 сентября, 02:56

Идею только обсуждают

Прямой скоростной поезд запустят между Новосибирском и Барнаулом

30 сентября 2024, 02:54
Фото: atas.info
Идею только обсуждают
Рассматривается возможность запуска поезда между столицей Сибири и Барнаулом, сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Поезд будет курсировать напрямую между Новосибирском и Барнаулом. Сейчас до другого региона можно добраться лишь с пересадкой в Черепаново.

Пару лет назад вопрос о запуске поезда уже стоял. Планировалось запустить «Ласточку», однако из-за санкций о проекте пришлось забыть.

Сейчас в стране создают поезд «Финист». Он является скоростным. Если проект одобрят, то запустить его планируется в 2025 году.

Также в Новосибирске обсуждается вопрос о замене вагонов метро, которые уже устарели.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Поезд#РЖД#Алтайский край#Барнаул
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