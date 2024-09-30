Пьяная смерть: названа губительная доза алкоголя в неделю

Posted 30 сентября, 05:10
Published 30 сентября, 05:10
Modified 30 сентября, 05:14
Updated 30 сентября, 05:14
По словам специалиста, злоупотребление спиртными напитками провоцирует развитие онкологии, заболеваний печени, в том числе цирроза, гипертонической болезни, а также повышает риск возникновения инсультов и инфарктов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Экспертами Минздрава России рассчитана одна стандартная доза чистого алкоголя: 20 граммов для женщин, 30 — для мужчин. Это то, что не несет особой опасности. Но надо сказать, что любая доза алкоголя вредна», — отметил врач.
Терапевт Тереза Беверс в беседе с газетой The Sun заявила, что предельно опасной долей алкоголя для женщин является семь порций спиртного в неделю. Врач Осипов согласился с мнением иностранной коллеги.
«Опасная доза алкоголя — более семи порций в неделю для женщин, более 14-15 — для мужчин», — добавил заслуженный врач РФ.
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