Россельхозбанк возобновил приём заявок на ИT-ипотеку

Posted 30 сентября, 14:18
Published 30 сентября, 14:18
Modified 30 сентября, 14:20
Updated 30 сентября, 14:20
«За время работы ИT-ипотека зарекомендовала себя как своевременная и востребованная льготная программа. России важно создавать доступные условия для специалистов, обеспечивающих развитие в цифровой сфере», — прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.
Кредитование по программе ИТ-ипотека доступно для заемщиков в возрасте от 21 до 50 лет включительно. Средний размер зарплаты в течение 3х и более месяцев составляет:
Компания-работодатель (ИТ-организация) должна одновременно соответствовать следующим условиям:
— осуществлять деятельность в области информационных технологий;
— быть аккредитованной в соответствии с Положением о государственной аккредитации;
— заявить право на применение пониженных тарифов страховых взносов в соответствии с налоговым законодательством, представив в налоговые органы соответствующее согласие;
— располагаться на территории Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга (включая муниципальные образования в их составе).
К покупке доступно как готовое жилье в новостройке, так и объекты на этапе строительства. Возможно приобрести квартиру, таунхаус, жилой дом с земельным участком у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся первыми собственниками такой недвижимости.
Одно из обязательных условий для получения ипотечного кредита по программе ИТ-ипотека — страхование приобретаемой недвижимости на весь период кредитования. Страхование жизни и здоровья заемщика на весь срок кредита не является обязательным требованием.
Подать заявку возможно онлайн. Рассмотрение заявки обычно занимает пять рабочих дней. Проверить статус можно через личный кабинет клиента на сайте или по телефону (8 (800) 100-0-100 или 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2).
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]