Россельхозбанк возобновил приём заявок на ИT-ипотеку

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Приём заявок по ИT-ипотеке доступен на платформе Своё Жильё/портале Своё Село. Программа будет действовать до 31 декабря 2030 года по ставке 6%. Клиент может получить от 3 до 9 млн рублей на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 30%.