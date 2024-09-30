Россельхозбанк зафиксировал рост интереса женщин к работе в АПК

Рынок труда в АПК демонстрирует положительную динамику в этом году, все чаще в него стали приходить и женщины. По данным платформы по поиску вакансий в АПК «Я в Агро», более 53% пользователей сайта «Я в Агро» этой осенью — женщины. Кроме того, вакансии в сельском хозяйстве стали чаще привлекать молодежь: больше всего платформой пользуются девушки в возрасте 18-34 года.