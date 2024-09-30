Россельхозбанк зафиксировал рост интереса женщин к работе в АПК

Posted 30 сентября, 14:07
Published 30 сентября, 14:07
Modified 30 сентября, 14:09
Updated 30 сентября, 14:09
О том, что отрасль АПК становится все более привлекательной для женщин и дает возможности для развития в самых разных отраслях экономики, рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.
Рынок труда в АПК демонстрирует положительную динамику в этом году, все чаще в него стали приходить и женщины. По данным платформы по поиску вакансий в АПК «Я в Агро», более 53% пользователей сайта «Я в Агро» этой осенью — женщины. Кроме того, вакансии в сельском хозяйстве стали чаще привлекать молодежь: больше всего платформой пользуются девушки в возрасте 18-34 года.
Внедрение современных технологий снижает зависимость сельского хозяйства от тяжёлого физического труда и тем самым открывает новые окна возможностей для женщин. Отрасли АПК сейчас нужны и SMM-менеджеры, и аналитики, и маркетологи, и дизайнеры, и администраторы: по данным платформы «Я в Агро», именно такими вакансиями чаще всего интересуются женщины.
Аналитики РСХБ также отмечают рост интереса женщин к ведению собственного агробизнеса. Если еще в 2020 году доля женщин в образовательном проекте «Школа фермера» составляла не больше трети, то по итогам последней завершенной волны проекта доля женской аудитории слушателей выросла до 47%. За время работы Школы более 2,8 тыс. женщин из разных регионов страны защитили бизнес-планы для старта своего агробизнеса и стали дипломированными фермерами. Слушательниц проекта больше всего интересовали программы обучения пчеловодству, плодово-ягодным культурам и молочному скотоводству.
«Женщины традиционно стояли в основе сельского уклада. Сейчас агроотрасль вышла на новый уровень развития, стала более технологичной и нуждается в специалистах из смежных отраслей. И сегодня женщины в АПК занимаются уже не традиционными сельскохозяйственными работами, а играют важную роль в переработке, маркетинге конечной продукции, информационных технологиях, управлении финансами фермерского хозяйства и многом другом. Россельхозбанком создана целая цифровая инфраструктура поддержки, в том числе женщин, которые живут и работают в сельской местности. И я убеждена, что общими усилиями мы сможем сделать жизнь представительниц прекрасного пола на сельских территориях более легкой, комфортной и интересной», — отметила Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка.
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