Сомнительная репутация: что скрывает любовница Бондарчука Софья Синицына

Актриса встречалась с Никитой Тарасовым, снимавшимся в «Кухне». Эти отношения были кратковременными. В 2017 году она стала появляться в компании Павла Табакова, от которого даже забеременела. Однако Табаков бросил ее до рождения ребенка. Год назад она связалась с бывшим мужем Полины Гагариной Дмитрием Исхаковым. Самые скандальные, но не подтвержденные отношения у Софьи были с мужем Ксении Собчак Константином Богомоловым. Официальной информации об их короткой связи не было, но поклонники находили между ними романтические линии. Брак Собчак в итоге не распался. Софья не скрывает и новых отношений с Бондарчуком. Она лишь разжигает шум сообщениями в социальных сетях.