Сомнительная репутация: что скрывает любовница Бондарчука Софья Синицына

Posted 30 сентября, 09:31
Published 30 сентября, 09:31
Modified 30 сентября, 10:56
Updated 30 сентября, 10:56
Недавно стало известно о предстоящем разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, с которой он прожил в браке с 2019 года. Режиссер расстался со своей первой женой спустя 25 лет брака. Поклонники поговаривали, что из семьи его увела именно Паулина, хоть его и не редко видели в компании других молоденьких женщин.
По слухам, Бондарчук увлекся новой пассией. Ему пророчат роман с 29-летней Софьей Синицыной. У нее уже были отношения с женатыми мужчинами, о чем подозревали хейтеры. За такие любовные связи актрисе пророчат сомнительную репутацию.
С Бондарчуком Софья познакомилась на съемках сериала «Чистые». Там она сыграла роль девушки легкого поведения в борделе. Там же снялся и сам Бондарчук, сыграв роль совладельца публичного дома. По слухам, именно во время съемок сериала между Федором и девушкой возникли чувства.
Актриса встречалась с Никитой Тарасовым, снимавшимся в «Кухне». Эти отношения были кратковременными. В 2017 году она стала появляться в компании Павла Табакова, от которого даже забеременела. Однако Табаков бросил ее до рождения ребенка. Год назад она связалась с бывшим мужем Полины Гагариной Дмитрием Исхаковым. Самые скандальные, но не подтвержденные отношения у Софьи были с мужем Ксении Собчак Константином Богомоловым. Официальной информации об их короткой связи не было, но поклонники находили между ними романтические линии. Брак Собчак в итоге не распался. Софья не скрывает и новых отношений с Бондарчуком. Она лишь разжигает шум сообщениями в социальных сетях.
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