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Posted 30 сентября, 03:12

Published 30 сентября, 03:12

Modified 30 сентября, 03:14

Updated 30 сентября, 03:14

Фонтаны вот-вот выключат

Стало известно, когда в Новосибирске отключат городские фонтаны

30 сентября 2024, 03:12
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Фонтаны вот-вот выключат
В Новосибирске скоро закроют фонтаны, о чем информировал департамент транспорта мэрии.

Отключить городские фонтаны планируется в понедельник, 30 сентября. Таким образом «Горфонтан» готовится к зимнему периоду. Уточняется, что выключат фонтаны поэтапно.

Однако Центральный фонтан отключать не станут. Он будет работать до 6 октября. Отключат воду с проведением шоу-программы. Представление начнется с 20:24.

На обновленный фонтан «Мишки» нападали неизвестные вандалы. Они разворачивали воду на тротуар.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Фонтаны
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