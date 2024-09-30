Свадьба на высоте — пара поженилась прямо в самолете

Posted 30 сентября, 07:02
Published 30 сентября, 07:02
Modified 30 сентября, 07:02
Updated 30 сентября, 07:02
Молодожены Элеонора и Александр доверились креативному подходу Сергея и решили провести одно из главных событий в своей жизни в небе.
В день полета торжество началось с объявления стюардессы, что на борту состоится бракосочетание. Ведущий рассказал историю любви Элеоноры и Александра, после чего влюбленные обменялись кольцами. Пассажиры с энтузиазмом поддерживали церемонию криками «Горько!», а среди них находились и близкие молодоженов.
После обмена клятвами и поцелуев гости и пассажиры самолета наслаждались шампанским и угощениями — всем раздали печенье с предсказаниями. А невеста, следуя традициям, дважды бросала свадебный букет: один раз перед взлетом и второй раз после приземления, добавив праздничной атмосфере необычности.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]