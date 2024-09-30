Свадьба на высоте — пара поженилась прямо в самолете

После обмена клятвами и поцелуев гости и пассажиры самолета наслаждались шампанским и угощениями — всем раздали печенье с предсказаниями. А невеста, следуя традициям, дважды бросала свадебный букет: один раз перед взлетом и второй раз после приземления, добавив праздничной атмосфере необычности.