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Posted 30 сентября, 07:02

Published 30 сентября, 07:02

Modified 30 сентября, 07:02

Updated 30 сентября, 07:02

Свадьба прошла во время полета

Свадьба на высоте — пара поженилась прямо в самолете

30 сентября 2024, 07:02
Фото: VK / Сергей Савкин
Свадьба прошла во время полета

Ведущий из Новосибирска провел свадьбу на борту самолета

Новосибирский ведущий Сергей Савкин организовал необычную свадьбу для пары из Северодвинска — церемония прошла на высоте нескольких тысяч километров, прямо на борту самолета.

Молодожены Элеонора и Александр доверились креативному подходу Сергея и решили провести одно из главных событий в своей жизни в небе.

В день полета торжество началось с объявления стюардессы, что на борту состоится бракосочетание. Ведущий рассказал историю любви Элеоноры и Александра, после чего влюбленные обменялись кольцами. Пассажиры с энтузиазмом поддерживали церемонию криками «Горько!», а среди них находились и близкие молодоженов.

После обмена клятвами и поцелуев гости и пассажиры самолета наслаждались шампанским и угощениями — всем раздали печенье с предсказаниями. А невеста, следуя традициям, дважды бросала свадебный букет: один раз перед взлетом и второй раз после приземления, добавив праздничной атмосфере необычности.

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#Алина Гурицкая#Общество#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Свадьба#Любовь#Пассажиры
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