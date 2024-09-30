Светит, но не греет — опубликован прогноз погоды в Новосибирске на октябрь-2024

У специалистов сервиса Gismeteo взгляд на октябрьскую погоду более пессимистичный. Если в оценке первой декады они согласны с коллегами из Яндекса, то во второй декаде пргонозируются дожди и дожди со снегом на протяжении 9 дней из 10. Дневные температуры при этом будут находится в коридоре от 5 до 8 градусов в плюсовой зоне.