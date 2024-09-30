atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 09:34

Published 30 сентября, 09:34

Modified 30 сентября, 09:36

Updated 30 сентября, 09:36

Октябрь в Сибири — пожалуй, самый неприятный месяц

Светит, но не греет — опубликован прогноз погоды в Новосибирске на октябрь-2024

30 сентября 2024, 09:34
Фото: 1MI
Октябрь в Сибири — пожалуй, самый неприятный месяц
Второй осенний месяц ожидается относительно мягким и с небольшим количеством осадков, следует из данных метеосайтов.

Начало первой декады октября порадеет новосибирцев сухой погодой с дневной температурой от 21 до 13 градусов тепла. В конце декады небо заволокут тучи, ожидаются дожди, столбик термометра днем будет колебаться в районе отметок 8-10 градусов выше ноля, ночью температура воздуха будет падать до +2…6 градусов, сообщает сервис Яндекс.Погода.

Вторая декада будет характеризоваться переменной облачностью, днем похолодает до 6-8 градусов выше нулевой отметки, а 20 октября ожидается первый сильный снегопад.

Однако потом осадки прекратятся, половина дней в третей декаде ожидаются солнечными, с дневной температурой в районе 4-6 градусов тепла, ночью +1.+4 градуса.

У специалистов сервиса Gismeteo взгляд на октябрьскую погоду более пессимистичный. Если в оценке первой декады они согласны с коллегами из Яндекса, то во второй декаде пргонозируются дожди и дожди со снегом на протяжении 9 дней из 10. Дневные температуры при этом будут находится в коридоре от 5 до 8 градусов в плюсовой зоне.

Третья декада, по оценке Gismeteo, будет мрачной, солнце лишь иногда будет выглядывать из-за туч. Разрыв между средней дневной и ночной температурой сократится до минимума — днем +2.3 градуса, ночью от +1 до нуля.

Каждый шестой родитель планирует взять отпуск в период осенних школьных каникул
Узнать подробнее
Читайте также:
Агроном Мармулев о сроках рубки капусты осенью-2024Как обеспечить организм достаточным количеством витамина D осеньюНовосибирцы ринулись в фитнес-клубы — сколько стоит красивое тело осенью-2024
#Новосибирск#Погода#Прогноз#Осень#Погода на месяц
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика