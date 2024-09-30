Светит, но не греет — опубликован прогноз погоды в Новосибирске на октябрь-2024

Posted 30 сентября, 09:34
Published 30 сентября, 09:34
Modified 30 сентября, 09:36
Updated 30 сентября, 09:36
Начало первой декады октября порадеет новосибирцев сухой погодой с дневной температурой от 21 до 13 градусов тепла. В конце декады небо заволокут тучи, ожидаются дожди, столбик термометра днем будет колебаться в районе отметок 8-10 градусов выше ноля, ночью температура воздуха будет падать до +2…6 градусов, сообщает сервис Яндекс.Погода.
Вторая декада будет характеризоваться переменной облачностью, днем похолодает до 6-8 градусов выше нулевой отметки, а 20 октября ожидается первый сильный снегопад.
Однако потом осадки прекратятся, половина дней в третей декаде ожидаются солнечными, с дневной температурой в районе 4-6 градусов тепла, ночью +1.+4 градуса.
У специалистов сервиса Gismeteo взгляд на октябрьскую погоду более пессимистичный. Если в оценке первой декады они согласны с коллегами из Яндекса, то во второй декаде пргонозируются дожди и дожди со снегом на протяжении 9 дней из 10. Дневные температуры при этом будут находится в коридоре от 5 до 8 градусов в плюсовой зоне.
Третья декада, по оценке Gismeteo, будет мрачной, солнце лишь иногда будет выглядывать из-за туч. Разрыв между средней дневной и ночной температурой сократится до минимума — днем +2.3 градуса, ночью от +1 до нуля.
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