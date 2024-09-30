atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 08:40

Published 30 сентября, 08:40

Modified 30 сентября, 08:42

Updated 30 сентября, 08:42

Таксисты говорят, что работать стало невыгодно

В Новосибирске становится меньше официальных такси — что происходит

30 сентября 2024, 08:40
Фото: 1MI
Таксисты говорят, что работать стало невыгодно

Новосибирские таксисты массово уходят в «серый» сектор

В отрасли прогнозируют — количество официально выходящих на линию машин может сократиться на треть.

В Новосибирске водители массово уходят из официальных таксопарков и прекращают сотрудничество с агрегаторами. По оценке главы новосибирской Ассоциации работников такси Андрея Артюха, количество официально работающих таксистов может сократиться на 30 процентов.

Как говорит эксперт, такая ситуация связана с ужесточением требований со стороны государства к сфере таксомоторных перевозок и с удорожанием содержания автомобиля. В результате растут тарифы на услуги такси, в ответ люди начинают экономить на поездках.

По данным регионально Ассоциации работников такси, за последнее время спрос упал на 20%.

На этом фоне увеличивается нелегальный сегмент рынка, пишет издание Infopro54.

Стремительный рост цен на такси — причины и сроки
Узнать подробнее
Читайте также:
Автоэксперт Сажин объяснил, как изменится рынок такси после ухода 75% водителейФАС проверит «Яндекс. Такси»: что грозит новосибирским водителямВ Новосибирске таксист влетел в дом на Красном проспекте
#Новосибирск#Цены#Такси#Проблемы#Водители
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика