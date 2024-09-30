В Новосибирске становится меньше официальных такси — что происходит

Posted 30 сентября, 08:40
Published 30 сентября, 08:40
Modified 30 сентября, 08:42
Updated 30 сентября, 08:42
В Новосибирске водители массово уходят из официальных таксопарков и прекращают сотрудничество с агрегаторами. По оценке главы новосибирской Ассоциации работников такси Андрея Артюха, количество официально работающих таксистов может сократиться на 30 процентов.
Как говорит эксперт, такая ситуация связана с ужесточением требований со стороны государства к сфере таксомоторных перевозок и с удорожанием содержания автомобиля. В результате растут тарифы на услуги такси, в ответ люди начинают экономить на поездках.
По данным регионально Ассоциации работников такси, за последнее время спрос упал на 20%.
На этом фоне увеличивается нелегальный сегмент рынка, пишет издание Infopro54.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]