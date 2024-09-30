Вход в Новосибирский зоопарк сделали бесплатным — для кого и когда

Посетители обязаны предоставить паспорт, пенсионное удостоверение или соцкарту. Зайти свободно внутрь могут женщины от 55 лет, а мужчины от 60 лет. Также бесплатно могут войти инвалиды любых групп, но с подтверждающим документом.