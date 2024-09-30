Вход в Новосибирский зоопарк сделали бесплатным — для кого и когда

Posted 30 сентября, 05:37
Published 30 сентября, 05:37
Modified 30 сентября, 05:39
Updated 30 сентября, 05:39
Вход стал свободным для некоторых граждан. Речь идет о пенсионерах и инвалидах. Теперь они смогут посещать зверинец бесплатно. Акция действует с 30 сентября по 23 октября. Она приурочена ко Дню пожилого человека и проходит ежегодно.
Посетители обязаны предоставить паспорт, пенсионное удостоверение или соцкарту. Зайти свободно внутрь могут женщины от 55 лет, а мужчины от 60 лет. Также бесплатно могут войти инвалиды любых групп, но с подтверждающим документом.
Каждый посетитель теперь может наблюдать за манулами-шариками. Семейство кошачьих готовится к зиме и наращивает шубки для тепла.
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