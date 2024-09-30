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Posted 30 сентября, 05:37

Published 30 сентября, 05:37

Modified 30 сентября, 05:39

Updated 30 сентября, 05:39

На животных бесплатно будут любоваться пенсионеры

Вход в Новосибирский зоопарк сделали бесплатным — для кого и когда

30 сентября 2024, 05:37
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
На животных бесплатно будут любоваться пенсионеры

Пенсионерам и инвалидам разрешили бесплатно посещать Новосибирский зоопарк

В Новосибирске в зоопарк теперь можно войти бесплатно, подробности дали в зверинце.

Вход стал свободным для некоторых граждан. Речь идет о пенсионерах и инвалидах. Теперь они смогут посещать зверинец бесплатно. Акция действует с 30 сентября по 23 октября. Она приурочена ко Дню пожилого человека и проходит ежегодно.

Посетители обязаны предоставить паспорт, пенсионное удостоверение или соцкарту. Зайти свободно внутрь могут женщины от 55 лет, а мужчины от 60 лет. Также бесплатно могут войти инвалиды любых групп, но с подтверждающим документом.

Каждый посетитель теперь может наблюдать за манулами-шариками. Семейство кошачьих готовится к зиме и наращивает шубки для тепла.

Вход в Новосибирский зоопарк станет бесплатным — есть лишь одно условие
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