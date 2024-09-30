Всплыли горячие фото возможной любовницы Бондарчука — Софьи Синицыной

Вскоре после этого у актрисы появился Павел Табаков. Хоть они время от времени появлялись вместе на публике, о своих отношениях звезды предпочитали не рассказывать. Только после появления дочери Мии стало известно, что ее отцом является Табаков, однако к тому моменту пара уже рассталась. София и Павел поддерживают хорошие отношения, и отец девочки участвует в воспитании дочери, хотя актриса никогда не объясняла, почему они так и не поженились.