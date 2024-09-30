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Posted 30 сентября, 11:22

Published 30 сентября, 11:22

Modified 30 сентября, 11:24

Updated 30 сентября, 11:24

Софья любит фотографироваться

Всплыли горячие фото возможной любовницы Бондарчука — Софьи Синицыной

30 сентября 2024, 11:22
Фото: соцсети актрисы
Софья любит фотографироваться
Софью Синицыну подозревают в романе с женатым Федором Бондарчуком: актриса не отрицает слухи и лишь будоражит поклонников своими горячими фотографиями.

У Софьи Синицыной было несколько романов, о которых знали ее поклонники. На съемках сериала «Кухня» актриса встретила Никиту Тарасова, однако их роман быстро закончился.

Синицына встречалась с коллегамиСиницына встречалась с коллегами
Синицына встречалась с коллегами. Фото: соцсети актрисы

Вскоре после этого у актрисы появился Павел Табаков. Хоть они время от времени появлялись вместе на публике, о своих отношениях звезды предпочитали не рассказывать. Только после появления дочери Мии стало известно, что ее отцом является Табаков, однако к тому моменту пара уже рассталась. София и Павел поддерживают хорошие отношения, и отец девочки участвует в воспитании дочери, хотя актриса никогда не объясняла, почему они так и не поженились.

У Софьи есть дочь от ТабаковаУ Софьи есть дочь от Табакова
У Софьи есть дочь от Табакова. Фото: соцсети актрисы

Весной 2023 года София удивила поклонников фотосессией в свадебном наряде в компании Дмитрия Исхакова, бывшего мужа Полины Гагариной. Позже выяснилось, что это была лишь съемка, но у актрисы действительно был роман с Исхаковым. Причем инициатором расставания стала именно она, но причины Софья не раскрывала.

Софья крутила роман с бывшем мужем ГагаринойСофья крутила роман с бывшем мужем Гагариной
Софья крутила роман с бывшем мужем Гагариной. Фото: соцсети

Потом появились слухи о романе актрисы с мужем Ксении Собчак, Константином Богомоловым. Говорили, что ради нее он даже планировал развод. Софья несколько раз провоцировала телеведущую в своих соцсетях, но брак Собчак и Богомолова в итоге сохранился.

У актрисы была возможная связь с мужем СобчакУ актрисы была возможная связь с мужем Собчак
У актрисы была возможная связь с мужем Собчак. Фото: соцсети актрисы

Сейчас в сети активно обсуждается возможный роман Федора Бондарчука с Софьей. Актеры вместе работали над сериалом «Чистые». Недавно появились слухи, что режиссер разводится с Паулиной Андреевой и виновницей якобы стала молоденькая актриса. Сама Синицына лишь подогревает публику, не отрицая их связь.

С кем сейчас встречается Синицына?С кем сейчас встречается Синицына?
С кем сейчас встречается Синицына?. Фото: соцсети актрисы
Сомнительная репутация: что скрывает любовница Бондарчука Софья Синицына
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