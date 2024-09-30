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Posted 30 сентября, 01:51

Published 30 сентября, 01:51

Modified 30 сентября, 02:20

Updated 30 сентября, 02:20

Неделя будет теплой

Второе бабье лето снова задержалось в Новосибирске в октябре 2024

30 сентября 2024, 01:51
Фото: atas.info
Неделя будет теплой

Потепление ждет жителей Новосибирска на первой рабочей неделе в октябре

Стал известен прогноз погоды на первую рабочую неделю в октябре 2024, о чем свидетельствуют данные сервисов.

По данным «Яндекс. Погоды», неделя будет теплая. 1 октября воздух прогреется до +21 днем. Причем осадков ждать не стоит до следующего понедельника. Ночами будет прохладно, до +3.

Gismeteo прогнозирует теплые дни: 30 сентября и 1 октября, когда максимально столбик термометра покажет +19 днем. Затем средняя температура составит +8…+13, а к выходным снова потеплеет до +14.

World-weather сильного тепла не обещает: максимально до +16 в первый день октября. Затем ожидается +11 днем и +5 ночью. Без осадков.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Тепло
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