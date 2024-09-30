Жители левого берега Новосибирска замерзают без отопления

Posted 30 сентября, 01:37
Published 30 сентября, 01:37
Modified 30 сентября, 01:39
Updated 30 сентября, 01:39
В Ленинском районе все еще полноценно не подключено тепло в дома. Местные жители, а именно 279 домов левобережья, замерзают в своих квартирах. Причем отопления не дали из-за плановых отключений.
Как уточнили в КЖЭК «Горский», СГК не предоставила необходимые параметры в тепловом контуре. Наладку систему осуществят сразу же после этого действия. Сама генерирующая компания не может пока это сделать, так как есть риск возникновения дефекта на теплотрассе.
На прошлой неделе улицу Курчатова в Калининском районе затопили реки воды из-за прорыва трубы.
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