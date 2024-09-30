Жители левого берега Новосибирска замерзают без отопления

Как уточнили в КЖЭК «Горский», СГК не предоставила необходимые параметры в тепловом контуре. Наладку систему осуществят сразу же после этого действия. Сама генерирующая компания не может пока это сделать, так как есть риск возникновения дефекта на теплотрассе.