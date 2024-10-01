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Posted 1 октября, 03:12

Published 1 октября, 03:12

Modified 1 октября, 03:14

Updated 1 октября, 03:14

Отопление есть не во всех домах

Бастрыкин потребовал проверить холод в домах на Первомайке в Новосибирске

1 октября 2024, 03:12
Фото: 1MI
Отопление есть не во всех домах
В Первомайском районе Новосибирска не могут полноценно подключить отопление в квартиры, что дошло до главы СКР.

К главе СКР Александру Бастрыкину обратился житель Новосибирска. По его словам, в квартирах на Первомайке нет горячей воды с 10 сентября, а батареи все еще остаются холодными: у кого-то они не могут прогреться полноценно, а у кого-то они остаются холодными.

Данный факт заинтересовал следователей. Бастрыкин поручил проверить холод в домах и доложить ему о результатах.

Ранее темпы подачи отопления раскритиковал и губернатор Андрей Травников. На левом берегу тепло подключили не во все дома.

Жители левого берега Новосибирска замерзают без отопления
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#Проверка#СК#Александр Бастрыкин
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