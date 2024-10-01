Бастрыкин потребовал проверить холод в домах на Первомайке в Новосибирске

К главе СКР Александру Бастрыкину обратился житель Новосибирска. По его словам, в квартирах на Первомайке нет горячей воды с 10 сентября, а батареи все еще остаются холодными: у кого-то они не могут прогреться полноценно, а у кого-то они остаются холодными.