Инвалиды в Новосибирске не могут оформить льготы — в чем причина

Posted 1 октября, 11:00
Published 1 октября, 11:00
Modified 1 октября, 11:02
Updated 1 октября, 11:02
Посетители приходят в бюро медико-социальной экспертизы и получают вместо положенных выплат долгое ожидание в очередях. Дело в том, что в систему внедряется новая программа, с которой пока не могут разобраться сотрудники.
По словам работников, она совсем не доработана, постоянно виснет и выдает критические ошибки. Систему часто перезагружают и не факт, что в конце будет получен конкретный результат. Теперь, вместо 15 человек, бюро принимает максимум пять. Жалобы сотрудников начальству о том, что программа недоработана, к результату не приводят. Инвалиды вынуждены ждать очередь, они теряют время и деньги, пишет Infopro54.
Сотрудница МСЭ отметила, что подобные проблемы с новой программой наблюдаются не только в Новосибирской области, но и по всей стране. Чтобы избежать задержек из-за новой программы, сотрудники предлагали руководству оставить старую систему до ее доработки. Однако это предложение было отклонено, и сотрудникам пришлось адаптироваться к новой программе без должных инструкций.
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