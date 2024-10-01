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Posted 1 октября, 11:00

Published 1 октября, 11:00

Modified 1 октября, 11:02

Updated 1 октября, 11:02

Сбой возник в программе

Инвалиды в Новосибирске не могут оформить льготы — в чем причина

1 октября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Сбой возник в программе

Инвалиды из Новосибирска не могут оформить льготы из-за сбоя

В Новосибирске инвалиды столкнулись со сбоем в программе, из-за которого они не могут вовремя получить выплаты.

Посетители приходят в бюро медико-социальной экспертизы и получают вместо положенных выплат долгое ожидание в очередях. Дело в том, что в систему внедряется новая программа, с которой пока не могут разобраться сотрудники.

По словам работников, она совсем не доработана, постоянно виснет и выдает критические ошибки. Систему часто перезагружают и не факт, что в конце будет получен конкретный результат. Теперь, вместо 15 человек, бюро принимает максимум пять. Жалобы сотрудников начальству о том, что программа недоработана, к результату не приводят. Инвалиды вынуждены ждать очередь, они теряют время и деньги, пишет Infopro54.

Сотрудница МСЭ отметила, что подобные проблемы с новой программой наблюдаются не только в Новосибирской области, но и по всей стране. Чтобы избежать задержек из-за новой программы, сотрудники предлагали руководству оставить старую систему до ее доработки. Однако это предложение было отклонено, и сотрудникам пришлось адаптироваться к новой программе без должных инструкций.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Пациенты#Программирование#Инвалидность#Ошибки
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