Инвалиды в Новосибирске не могут оформить льготы — в чем причина

По словам работников, она совсем не доработана, постоянно виснет и выдает критические ошибки. Систему часто перезагружают и не факт, что в конце будет получен конкретный результат. Теперь, вместо 15 человек, бюро принимает максимум пять. Жалобы сотрудников начальству о том, что программа недоработана, к результату не приводят. Инвалиды вынуждены ждать очередь, они теряют время и деньги, пишет Infopro54.