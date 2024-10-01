Иркутск и Красноярск обогнали Новосибирск по высоким зарплатам

Новосибирск занимает 35-ю позицию в рейтинге с высокими зарплатами по всей России. В столице Сибири работники, в среднем, получают 75,8 тысяч рублей. Такие показатели были в первом полугодии 2024 года, следует из рейтинга РИА Новости.