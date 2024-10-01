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Posted 1 октября, 06:27

Published 1 октября, 06:27

Modified 1 октября, 06:29

Updated 1 октября, 06:29

Где получают больше всего

Иркутск и Красноярск обогнали Новосибирск по высоким зарплатам

1 октября 2024, 06:27
Фото: atas.info
Где получают больше всего
Новосибирск не попал в лидеры по высоким зарплатам, узнали аналитики.

Новосибирск занимает 35-ю позицию в рейтинге с высокими зарплатами по всей России. В столице Сибири работники, в среднем, получают 75,8 тысяч рублей. Такие показатели были в первом полугодии 2024 года, следует из рейтинга РИА Новости.

А вот обогнали Новосибирск сразу три сибирских города: Иркутск с зарплатой 85,2 тысячи, Красноярск с предложениями от 81,9 тысяч и Томск с 75,8 тыс. рублей.

Тем временем в Новосибирске уже нашли вакансии, где предлагают 150 тысяч рублей ежемесячно.

Самые необычные вакансии назвали в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Зарплата#Вакансии
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