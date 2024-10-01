Иркутск и Красноярск обогнали Новосибирск по высоким зарплатам

Posted 1 октября, 06:27
Published 1 октября, 06:27
Modified 1 октября, 06:29
Updated 1 октября, 06:29
Новосибирск занимает 35-ю позицию в рейтинге с высокими зарплатами по всей России. В столице Сибири работники, в среднем, получают 75,8 тысяч рублей. Такие показатели были в первом полугодии 2024 года, следует из рейтинга РИА Новости.
А вот обогнали Новосибирск сразу три сибирских города: Иркутск с зарплатой 85,2 тысячи, Красноярск с предложениями от 81,9 тысяч и Томск с 75,8 тыс. рублей.
Тем временем в Новосибирске уже нашли вакансии, где предлагают 150 тысяч рублей ежемесячно.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]