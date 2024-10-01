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Posted 1 октября, 10:23

Published 1 октября, 10:23

Modified 1 октября, 10:25

Updated 1 октября, 10:25

Белки гибнут

Коты, белки и птицы гибнут в Новосибирске из-за оголенных проводов

1 октября 2024, 10:23
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Белки гибнут
В Новосибирске животные гибнут от тока, сообщают неравнодушные жители в соцсетях.

Все происходит в СНТ «Ивушка», что в Нижней Ельцовке. Там заменили столбы с электропроводами на новые и провода оставили открытыми, под напряжением. Туда забираются животные и получают удар током. От халатности работников погибают белки, птицы и коты.

Местные жители жаловались председателю, но результатов это не принесло. Меры до сих пор не предприняты. Люди боятся и за свою жизнь. Новосибирцы тоже были в шоке, прочитав новость об этом инциденте:

«Меняйте председателя, зазвездился»;
«В прокуратуру, обязательно, только туда. Обращение, заявление на официальный сайт. Бедняжки, не в чём не повинные животные»;
«Председатель судя по всему оч устал, и мечтает об отдыхе в местной колонии поселении»;
«Нужны таблички „не влезай убьет“»;
«Там может быть сделано всё по норме, но зверье не понимает, единственный выход отключить электричество в снт, срочно пишем в прокуратуру».

Ранее прокуратура отреагировала на протесты жителей села Лекарственное, которое перекрыли дорогу большегрузам.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Животные#Жалобы
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