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Posted 1 октября, 09:30

Published 1 октября, 09:30

Modified 1 октября, 09:32

Updated 1 октября, 09:32

«Свет в вашем доме — это мы!» — девиз энергокомпании

Крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области — 20 лет

1 октября 2024, 09:30
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»
«Свет в вашем доме — это мы!» — девиз энергокомпании
1 октября 2004 года филиал ОАО «Новосибирскэнерго», объединяющий все электрические сети Новосибирской области, стал самостоятельной компанией — ЗАО «Региональные электрические сети». Сегодня предприятие носит имя «Россети Новосибирск» и продолжает обеспечивать надежное электроснабжение региона.

За 20 лет «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») стали не просто крупнейшей электросетевой компанией, занимающей более 80% регионального рынка передачи электроэнергии, а были признаны системообразующей территориальной сетевой организацией Новосибирской области. Присвоение этого статуса подтверждает, что высокий уровень технической оснащенности, мощная инфраструктурная база и профессионализм сотрудников предприятия соответствует строгим критериям.

Новосибирские энергетики обслуживают более 15 тысяч подстанций и почти 62 тысячи км линий электропередачи. От профессиональной и слаженной работы более 4 тысяч сотрудников зависит электроснабжение крупного мегаполиса и почти 500 населенных пунктов региона.

Предприятие продолжает активно развиваться, внедряя цифровые технологии и модернизируя электросетевой комплекс.

«В рамках реализации масштабной инвестиционной программы завершен ряд проектов по строительству и реконструкции энергообъектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость и способствующих развитию инфраструктуры региона. Только за последние 5 лет компания „Россети Новосибирск“ инвестировала в развитие электросетей Новосибирской области 13 млрд рублей и до конца этого года вложит еще почти 5 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Большая часть инвестиций направлена на повышение надежности электроснабжения региона и создание электросетевой инфраструктуры для новых потребителей. Эти задачи, добавили в пресс-службе, являются ключевым приоритетом компании, девиз которой звучит как «Свет в вашем доме — это мы!».

Более 250 семей энергетиков трудятся в «Россети Новосибирск»
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