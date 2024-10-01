Крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области — 20 лет

Posted 1 октября, 09:30
Published 1 октября, 09:30
Modified 1 октября, 09:32
Updated 1 октября, 09:32
За 20 лет «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») стали не просто крупнейшей электросетевой компанией, занимающей более 80% регионального рынка передачи электроэнергии, а были признаны системообразующей территориальной сетевой организацией Новосибирской области. Присвоение этого статуса подтверждает, что высокий уровень технической оснащенности, мощная инфраструктурная база и профессионализм сотрудников предприятия соответствует строгим критериям.
Новосибирские энергетики обслуживают более 15 тысяч подстанций и почти 62 тысячи км линий электропередачи. От профессиональной и слаженной работы более 4 тысяч сотрудников зависит электроснабжение крупного мегаполиса и почти 500 населенных пунктов региона.
Предприятие продолжает активно развиваться, внедряя цифровые технологии и модернизируя электросетевой комплекс.
«В рамках реализации масштабной инвестиционной программы завершен ряд проектов по строительству и реконструкции энергообъектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость и способствующих развитию инфраструктуры региона. Только за последние 5 лет компания „Россети Новосибирск“ инвестировала в развитие электросетей Новосибирской области 13 млрд рублей и до конца этого года вложит еще почти 5 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.
Большая часть инвестиций направлена на повышение надежности электроснабжения региона и создание электросетевой инфраструктуры для новых потребителей. Эти задачи, добавили в пресс-службе, являются ключевым приоритетом компании, девиз которой звучит как «Свет в вашем доме — это мы!».
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