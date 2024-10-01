Крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области — 20 лет

«В рамках реализации масштабной инвестиционной программы завершен ряд проектов по строительству и реконструкции энергообъектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость и способствующих развитию инфраструктуры региона. Только за последние 5 лет компания „Россети Новосибирск“ инвестировала в развитие электросетей Новосибирской области 13 млрд рублей и до конца этого года вложит еще почти 5 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.