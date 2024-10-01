Медведицы Белка и Стрелка устроили заплыв в Новосибирском зоопарке — милое видео

Posted 1 октября, 05:12
Published 1 октября, 05:12
Modified 1 октября, 05:14
Updated 1 октября, 05:14
В бассейн окунулись медведицы-сестрички. Белка и Стрелка уже адаптировались в новом вольере. Их разлучили с мамой несколько месяцев назад. Сейчас животные наслаждаются играми.
Посетитель Сергей Ильтяков заснял заплыв медведей. Они азартно купались в холодной воде, по которой плавали осенние листья. Затем они начали интересоваться мячом и другими игрушками.
С 30 сентября полюбоваться на животных можно и бесплатно. Зоопарк сделал вход свободным для пожилых людей и инвалидов.
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