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Posted 1 октября, 05:12

Published 1 октября, 05:12

Modified 1 октября, 05:14

Updated 1 октября, 05:14

Медведицы Белка и Стрелка устроили заплыв в Новосибирском зоопарке — милое видео

Медведицы Белка и Стрелка устроили заплыв в Новосибирском зоопарке — милое видео

1 октября 2024, 05:12
Фото: Сергей Ильтяков
В Новосибирском зоопарке сняли игры Белки и Стрелки, видео поделился постоянный посетитель.

В бассейн окунулись медведицы-сестрички. Белка и Стрелка уже адаптировались в новом вольере. Их разлучили с мамой несколько месяцев назад. Сейчас животные наслаждаются играми.

Посетитель Сергей Ильтяков заснял заплыв медведей. Они азартно купались в холодной воде, по которой плавали осенние листья. Затем они начали интересоваться мячом и другими игрушками.

Видео: Сергей Ильтяков.

С 30 сентября полюбоваться на животных можно и бесплатно. Зоопарк сделал вход свободным для пожилых людей и инвалидов.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
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