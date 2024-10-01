Мэрия прокомментировала очередное подорожание проезда в метро Новосибирска

Posted 1 октября, 07:48
Published 1 октября, 07:48
Modified 1 октября, 07:50
Updated 1 октября, 07:50
Есть вероятность, что в 2025 году снова поднимут стоимость проезда. Сейчас одна поездка стоит 35 рублей, а метрополитен обратился в администрацию города с предложением увеличить его до 40 рублей.
Пока решение еще на этапе обсуждения, передает департамент экономики. Чтобы поднять цены, сначала нужна экспертиза, пишет Om1 Новосибирск. Кроме подземки, поступило обращение и об увеличении стоимости проезда в другом общественном транспорте.
В прошлом году стоимость поднимали в декабре. Если эту инициативу рассмотрят и одобрят, то проезд подорожает не раньше 23 декабря.
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