Нелегальные кафе снесли на Хилокской в Новосибирске

Posted 1 октября, 05:52
Published 1 октября, 05:52
Modified 1 октября, 05:54
Updated 1 октября, 05:54
Незаконные торговые объекты нашли в Хилокском жилмассиве. Площадь под павильоны сдавал бизнесмен. Он не решил документальный вопрос с мэрией и сдал в аренду участок. На нем построили самовольные объекты, где позже появился общепит. Это обнаружили во время рейда.
Администрация переговорила с предпринимателем и договорилась, что снос павильонов будет безвозмездным, а также после будет убран мусор. Как итог, девять из 12 объектов были снесены, остальных ожидает та же учесть.
Тем временем мигранты спешно покидают Новосибирск, бросая свои автомобили. Речь идет о таксиста в аэропорту.
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