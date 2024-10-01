Нелегальные кафе снесли на Хилокской в Новосибирске

Незаконные торговые объекты нашли в Хилокском жилмассиве. Площадь под павильоны сдавал бизнесмен. Он не решил документальный вопрос с мэрией и сдал в аренду участок. На нем построили самовольные объекты, где позже появился общепит. Это обнаружили во время рейда.