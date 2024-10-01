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Posted 1 октября, 05:52

Published 1 октября, 05:52

Modified 1 октября, 05:54

Updated 1 октября, 05:54

Кафе снесли

Нелегальные кафе снесли на Хилокской в Новосибирске

1 октября 2024, 05:52
Фото: мэрия Новосибирска
Кафе снесли
На левом берегу Новосибирска продолжается борьба с нелегальными точками общепита, сообщили в мэрии.

Незаконные торговые объекты нашли в Хилокском жилмассиве. Площадь под павильоны сдавал бизнесмен. Он не решил документальный вопрос с мэрией и сдал в аренду участок. На нем построили самовольные объекты, где позже появился общепит. Это обнаружили во время рейда.

Администрация переговорила с предпринимателем и договорилась, что снос павильонов будет безвозмездным, а также после будет убран мусор. Как итог, девять из 12 объектов были снесены, остальных ожидает та же учесть.

Тем временем мигранты спешно покидают Новосибирск, бросая свои автомобили. Речь идет о таксиста в аэропорту.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Снос#Демонтаж
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