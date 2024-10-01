Новосибирцы требуют отказаться от планов сноса здания физматшколы

В Новосибирске ситуация даже с охраной и реставрацией строений, уже признанных памятниками истории и архитектуры выглядит не лучшим образом. Atas.Info не первый год рассказывает о критическом состоянии одной из первых каменных школ города, построенной по проекту легендарного архитектора Андрея Крячкова. Однако только недавно был составлен проект ее реставрации, который еще не прошел необходимой экспертной оценки.