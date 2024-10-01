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Posted 1 октября, 10:56

Published 1 октября, 10:56

Modified 1 октября, 10:58

Updated 1 октября, 10:58

Физматшкола — это интернат для талантливых детей из разных регионов

Новосибирцы требуют отказаться от планов сноса здания физматшколы

1 октября 2024, 10:56
Фото: www.change.org
Физматшкола — это интернат для талантливых детей из разных регионов
В сети появилась петиция с требованием сохранить историческое здание физмаштколы, которая была создана основателем Академгородка Михаилом Лаврентьевым.

Петицию за сохранение учебного корпуса физматшколы (сейчас она называется Специализированный учебно-научный центр НГУ) на платформе Change.org создала председатель совета новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина. Она требует придать зданию, построенному в 60-х годах прошлого века, охранный статус объекта культурного наследия.

«ФМШ — это школа-легенда, прекрасно удавшийся талантливый эксперимент подготовки научных кадров со школьной скамьи. Здание хранит славные традиции этого выдающегося учебного заведения», — говорится в тексте петиции.

Ранее координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обратился в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области с заявлением о включении здания ФМШ в реестр выявленных объектов культурного наследия.

«Мой прогноз неутешителен: заявку, скорее всего, отклонят. Тогда нужно будет подавать в суд. Хорошо бы сейчас провести акции против сноса, пикеты, митинг, это усилит позиции защитников. Одиночный пикет может провести любой, на него согласования не требуется. Просто выйти постоять с плакатом, желательно на видном месте. Ну и жалобы писать во все инстанции, к чему всех призываю», — комментирует Наталья Шамина.

О планах по сносу учебного корпуса стало известно в конце лета. Недавно руководство университета конкретизировало: предполагается, что корпус демонтируют до конца текущего года, на его месте планируется построить общежитие.

В Новосибирске ситуация даже с охраной и реставрацией строений, уже признанных памятниками истории и архитектуры выглядит не лучшим образом. Atas.Info не первый год рассказывает о критическом состоянии одной из первых каменных школ города, построенной по проекту легендарного архитектора Андрея Крячкова. Однако только недавно был составлен проект ее реставрации, который еще не прошел необходимой экспертной оценки.

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#Новосибирск#НГУ#Снос#Петиция#СУНЦ
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