Новосибирцы требуют отказаться от планов сноса здания физматшколы

Posted 1 октября, 10:56
Published 1 октября, 10:56
Modified 1 октября, 10:58
Updated 1 октября, 10:58
Петицию за сохранение учебного корпуса физматшколы (сейчас она называется Специализированный учебно-научный центр НГУ) на платформе Change.org создала председатель совета новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина. Она требует придать зданию, построенному в 60-х годах прошлого века, охранный статус объекта культурного наследия.
«ФМШ — это школа-легенда, прекрасно удавшийся талантливый эксперимент подготовки научных кадров со школьной скамьи. Здание хранит славные традиции этого выдающегося учебного заведения», — говорится в тексте петиции.
Ранее координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обратился в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области с заявлением о включении здания ФМШ в реестр выявленных объектов культурного наследия.
«Мой прогноз неутешителен: заявку, скорее всего, отклонят. Тогда нужно будет подавать в суд. Хорошо бы сейчас провести акции против сноса, пикеты, митинг, это усилит позиции защитников. Одиночный пикет может провести любой, на него согласования не требуется. Просто выйти постоять с плакатом, желательно на видном месте. Ну и жалобы писать во все инстанции, к чему всех призываю», — комментирует Наталья Шамина.
О планах по сносу учебного корпуса стало известно в конце лета. Недавно руководство университета конкретизировало: предполагается, что корпус демонтируют до конца текущего года, на его месте планируется построить общежитие.
В Новосибирске ситуация даже с охраной и реставрацией строений, уже признанных памятниками истории и архитектуры выглядит не лучшим образом. Atas.Info не первый год рассказывает о критическом состоянии одной из первых каменных школ города, построенной по проекту легендарного архитектора Андрея Крячкова. Однако только недавно был составлен проект ее реставрации, который еще не прошел необходимой экспертной оценки.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]