Павел Прилучный готовит компромат на Муцениеце, чтобы забрать сына

У бывших партнеров есть двое детей — Мия и Тимофей. Изначально возникала проблема с алиментами, которые Павел не хотел платить со всей ответственностью. Сначала он выделял 50 тысяч рублей в месяц, что не устроило женщину. В конечном итоге суд решил, что ему придется платить по 100 тысяч рублей за каждого ребенка ежемесячно. Прилучный неоднократно возражал против этого решения, утверждая, что самостоятельно несет все расходы на детей, включая их путешествия. Муцениеце заявила о том, что не может позволить себе оплату обучения детей в дорогой школе, стоимость которой составляет 1,6 миллиона рублей в год.