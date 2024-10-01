Павел Прилучный готовит компромат на Муцениеце, чтобы забрать сына

Posted 1 октября, 06:51
Published 1 октября, 06:51
Modified 1 октября, 06:54
Updated 1 октября, 06:54
Павел Прилучный готовит компромат на Агату Муцениеце, чтобы забрать сына, утверждают СМИ. Ранее бывшая супруга актера запросила у него огромные суммы денег на содержание детей после развода. Юридические вопросы между Агатой Муцениеце и новосибирцем до сих пор не уладились, несмотря на несколько судебных разбирательств.
У бывших партнеров есть двое детей — Мия и Тимофей. Изначально возникала проблема с алиментами, которые Павел не хотел платить со всей ответственностью. Сначала он выделял 50 тысяч рублей в месяц, что не устроило женщину. В конечном итоге суд решил, что ему придется платить по 100 тысяч рублей за каждого ребенка ежемесячно. Прилучный неоднократно возражал против этого решения, утверждая, что самостоятельно несет все расходы на детей, включая их путешествия. Муцениеце заявила о том, что не может позволить себе оплату обучения детей в дорогой школе, стоимость которой составляет 1,6 миллиона рублей в год.
Новым поводом для судебных разбирательств в семье стал вопрос о месте жительства детей. Павел хочет, чтобы Мия и Тимофей проживали с ним. Решение суда по этому вопросу пока не принято. Актер взял с собой сына в отпуск в Геленджик в конце лета, и мальчик не явился на школьную линейку 1 сентября, так как проходил обучение дистанционно.
Известно, что Прилучный стремится к тому, чтобы Тимофей жил с ним постоянно, в то время как дочь оставалась бы с матерью из-за юного возраста. По слухам утверждается, что актер якобы готов представить какие-то компрометирующие факты о своей бывшей жене перед судом. Сама актриса пока никак не отреагировала на действия бывшего мужа.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]