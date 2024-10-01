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Posted 1 октября, 11:41

Published 1 октября, 11:41

Modified 1 октября, 11:47

Updated 1 октября, 11:47

Плакат сняли

Патриотический плакат «Сила V правде» с армией США сняли в Новосибирске

1 октября 2024, 11:41
Фото: 1MI
Плакат сняли
В Новосибирске появился плакат, на котором заметили американских солдат, а после скандала в соцсетях, его оперативно сняли.

Баннер был на улице Станиславского. На нем было написано «Сила V правде», а также изображены солдаты. Именно военнослужащие и привлекли внимание горожан.

Самые глазастые заметили не российских, а американских солдат, причем с оружием периода Второй мировой войны.

Как уточнили в мэрии, это была частная инициатива. Плакат убрали 30 сентября. Вероятно, его автор просто скачал картинку из интернета и не заметил там ничего странно. Новосибирцы комментируют инцидент так:

«Ну, ничего удивительного — люди, работающие в полиграфии, далеки от армии. Причём не только у нас. Сказали сделать плакат с солдатами — сделали. Причём заказчику выслали и тот одобрил»;
«Просто не знают историю»;
«Рекламщик историю в школе не изучал».

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Фото: АСТ-54
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