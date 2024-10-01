Патриотический плакат «Сила V правде» с армией США сняли в Новосибирске

Posted 1 октября, 11:41
Published 1 октября, 11:41
Modified 1 октября, 11:47
Updated 1 октября, 11:47
Баннер был на улице Станиславского. На нем было написано «Сила V правде», а также изображены солдаты. Именно военнослужащие и привлекли внимание горожан.
Самые глазастые заметили не российских, а американских солдат, причем с оружием периода Второй мировой войны.
Как уточнили в мэрии, это была частная инициатива. Плакат убрали 30 сентября. Вероятно, его автор просто скачал картинку из интернета и не заметил там ничего странно. Новосибирцы комментируют инцидент так:
«Ну, ничего удивительного — люди, работающие в полиграфии, далеки от армии. Причём не только у нас. Сказали сделать плакат с солдатами — сделали. Причём заказчику выслали и тот одобрил»;
«Просто не знают историю»;
«Рекламщик историю в школе не изучал».
Ранее стало известно, когда мобилизованные вернутся домой.
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