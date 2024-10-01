Прогноз погоды на полгода в Новосибирске представил Гидрометцентр

Posted 1 октября, 12:00
Published 1 октября, 12:00
Modified 1 октября, 12:02
Updated 1 октября, 12:02
За предстоящие полгода в Новосибирске будет много аномалий. Так, октябрь станет теплее, чем обычно. В среднем, температура будет варьироваться в пределах +3,7.
В декабре температура тоже станет выше нормы: такая картина будет наблюдаться в Сибири, Уральском округе и Бурятии. Март тоже станет теплым месяцем. Средняя температура воздуха составит -5,4.
В Новосибирске снова сохраняется бабье лето с потеплением до +14…+18. 1 октября воздух прогрелся до +21. Тем временем в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за Оби.
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